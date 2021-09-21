Булимия и маленький чл*н: главные откровения Игоря Пустовита о браке с Сашей (видео)

Недавно Саша Пустовит рассказала, что ее супруг Игорь просил ее сделать аборт и желал смерти от рака. Теперь о совместной жизни и непростых отношениях в интервью высказался сам Игорь Пустовит

Игорь Пустовит дал откровенное интервью о своем браке / Фото: instagram.com/pustovit

Недавно вышло новое интервью Саши Пустовит с Машей Ефросининой, где женщина пожаловалась на психологическое давление со стороны мужа – якобы Игорь долгое время морально унижал Сашу, пока в Instagram они создавали образ счастливой семьи.

После этого Игорь Пустовит анонсировал интервью, в котором обещал рассказать, что происходило между ним и Сашей, со своей стороны. Далее коротко пересказываем основные тезисы из этого самого интервью.

О булимии Саши

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О своей болезни Саша Игорю не рассказывала, но он обратил внимание на то, что сам сильно изменился в весе после свадьбы, а его супруга – нет. Кроме того, Саша постоянно заказывала на дом много еды и сама все это съедала, говорит Пустовит.

Я ее спрашивал и она всегда избегала этого. Она говорила "Что ты от меня хочешь? Что ты такое у меня спрашиваешь?", – говорит Игорь в интервью, опубликованном в YouTube "Слава+".

Игорь Пустовит пытался помочь Саше вылечить булимию / Скриншот из YouTube

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Мужчина однажды оставил дома включенный диктофон и узнал, чо его супруга избавляется от еды путем рвоты. По его словам, он хотел узнать правду и помочь Саше, хотел ее вылечить.

Мы с ней говорили о том, что ей нужно лечиться. Я говорил ей об этом пять-десять тысяч раз за эти годы, – отмечает Игорь.

Пустовит также рассказал, что Саша запрещала ему ходить в туалет дома, потому что сама она использовала его для других целей, убежден он.

Ее родители знали о проблеме дочери, но ничего не говорили ему, тогда как он обнаружил сам, что его супруга больна – от Игоря это скрывали.

О раке желудка

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Саша Пустовит заявила, что Игорь желал ей смерти от рака желудка.

Во время приступов злости он даже желал мне "сдохнуть от рака желудка". Он знал, что это самая больная тема, и сама я справиться не могу, – поделилась Саша.

Саша Пустовит / Скриншот из YouTube

Игорь Пустовит сказал, что Саша все перекрутила – он совершенно не это ей сказал при ссоре:

Когда она мне в комнате говорит: "Ты дно и ты ни на что в этой жизни не заработаешь, а я себе заработаю еще на двадцать домов и двадцать салонов", я говорю: "Ты себе на рак желудка скорее заработаешь, если не будешь лечиться". Так это было сказано.

Оскорбления в постели

Саша Пустовит также пожаловалась на то, что Игорь назвал ее "ведром". Мужчина не отрицает своих слов, но объясняет, что это прозвучало лишь раз, "в финальной ссоре", когда он Сашу уже не любил.

Кроме того, женщина сама очень часто унижала мужа в постели.

Ты не понимаешь, какие я унижения пережил в этих отношениях. Тебе твоя жена говорила когда-то, что у тебя маленький член? – обратился к ведущему Славе Демину Игорь. – А мне говорили раз десять за жизнь. Она начала говорить это спустя два года.

Этим летом Саша Пустовит объявила о разводе с Игорем. По ее словам, все шло к разводу уже долгое время. Последней каплей стало то, что Игорь прочел ее переписки с мамой и подругой, где она жалуется на психологическое давление с его стороны.

Смотрите полное интервью Игоря Пустовита:

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