Я, "Побєда" і Берлін: вышел трейлер фильма о Кузьме по мотивам его книги

Весной 2022 года на экраны выйдет фильм по мотивам книги Кузьмы Скрябина / Фото: пресс-служба
Создатели картины решили не только погрузить зрителей в атмосферу лет, когда произошло становление Кузьмы, но и еще раз подчеркнуть актуальность и значимость творчества музыканта.
Одним из сюрпризов, который имеет целью объединить поклонников творчества Андрея Кузьменко (настоящее имя артиста – Ред.) – использование в фильме целого ряда каверов его самых известных треков от звездных артистов.
В YouTube уже появился официальный трейлер, который можно посмотреть по ссылке.
О чем фильм?
Я, "Побєда" і Берлін – история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы. За три дня до концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление.
Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение.
Справка о фильме
- Оригинальное название: "Я," Победа "и Берлин"
- Страна: Украина
- Жанр: приключения, роуд-муви, комедия
- Хронометраж: 100 минут
- Премьера в Украине: 2022
- Производство: Star Media при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры и информационной политики Украины и компании Golden Tile
- Режиссер: Ольга Ряшина
- Продюсеры: Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Артем Доллежаль
- Оператор-постановщик: Дмитрий Недря
- Художник-постановщик: Николай Кищук
- Актеры: Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева.
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