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Я, "Побєда" і Берлін: вышел трейлер фильма о Кузьме по мотивам его книги

Анна Пономаренко
7 октября, 14:45
Совсем скоро на экраны выйдет кинолента, сюжет которой основан на книге знаменитого украинского музыканта – Кузьмы Скрябина. Релиз запланирован на весну следующего года

Весной 2022 года на экраны выйдет фильм по мотивам книги Кузьмы Скрябина / Фото: пресс-служба

Создатели картины решили не только погрузить зрителей в атмосферу лет, когда произошло становление Кузьмы, но и еще раз подчеркнуть актуальность и значимость творчества музыканта.

Одним из сюрпризов, который имеет целью объединить поклонников творчества Андрея Кузьменко (настоящее имя артиста – Ред.) – использование в фильме целого ряда каверов его самых известных треков от звездных артистов.

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В YouTube уже появился официальный трейлер, который можно посмотреть по ссылке.

Кадр из фильма "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: пресс-служба

О чем фильм?

Я, "Побєда" і Берлін – история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы. За три дня до концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление.

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Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение.

Справка о фильме

  • Оригинальное название: "Я," Победа "и Берлин"
  • Страна: Украина
  • Жанр: приключения, роуд-муви, комедия
  • Хронометраж: 100 минут
  • Премьера в Украине: 2022
  • Производство: Star Media при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры и информационной политики Украины и компании Golden Tile
  • Режиссер: Ольга Ряшина
  • Продюсеры: Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Артем Доллежаль
  • Оператор-постановщик: Дмитрий Недря
  • Художник-постановщик: Николай Кищук
  • Актеры: Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева.

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