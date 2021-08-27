Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Отцы за 40

Мишина и Эллерт вместе?

Принцы помирились

Кто нужен Тине

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Катя Царик боялась, как публика отреагирует на "живого" Кузьму Скрябина

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 августа, 11:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артиста вернули на сцену с помощью специальных технологий. Кузьма выступил вместе со своей группой, а зрители остались в восторге
Катя Царик рассказала ,как оживили Кузьму Скрябина для концерта на НСК "Олимпийском"
Катя Царик рассказала ,как оживили Кузьму Скрябина для концерта на НСК "Олимпийском" / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/katyatsarik

На грандиозном концерте "Незалежність в нашій ДНК" на стадионе "Олимпийский" в Киеве выступила группа "Скрябин". Вместе с музыкантами спел и Андрей Кузьменко.

Реклама

По словам режиссера Кати Царик, ей не хотелось строить номер "Скрябина" на архивных фото и видео. Вместо этого было принято решение воссоздать образ Кузьмы из нейронной сетки.

Трогательный перфоманс реализовали благодаря технологии, которая воссоздает любой объект или человека при помощи нейронной сетки.

Я попросила его воссоздать образ Кузьмы, который будет петь. Для этого нам нужно было найти актера, очень похожего на Кузьму, который сможет правильно передать его мимику, – рассказала в интервью КП Катя Царик.

Именно нейронная сеть формирует лицо образа, а вот мимикой управляет актер. Им стал Иван Блиндар, который сыграл Кузьму в фильме "Я, "Победа" и Берлин". Так что для него эта работа не была чем-то новым.

Реклама

Андрей Кузьменко\Иван Блиндар
Андрей Кузьменко\Иван Блиндар / Фото: Facebook

Царик отметила, что вся команда переживала о том, как публика воспримет такое появление любимого артиста. Но все прошло как по маслу.

Когда этот номер зарядил весь зал, мы удостоверились, что все сделали правильно. Люди очень по нему скучают, все мы скучаем, и невозможно было сделать этот концерт без Кузьмы, – добавила режиссер.

24 августа на главном стадионе Украины состоялось самое долгожданное событие месяца – концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". Смотрите самый яркий момент шоу:

Реклама

Еще материалы по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять