Катя Царик боялась, как публика отреагирует на "живого" Кузьму Скрябина

Артиста вернули на сцену с помощью специальных технологий. Кузьма выступил вместе со своей группой, а зрители остались в восторге

Катя Царик рассказала ,как оживили Кузьму Скрябина для концерта на НСК "Олимпийском" / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/katyatsarik

На грандиозном концерте "Незалежність в нашій ДНК" на стадионе "Олимпийский" в Киеве выступила группа "Скрябин". Вместе с музыкантами спел и Андрей Кузьменко.

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По словам режиссера Кати Царик, ей не хотелось строить номер "Скрябина" на архивных фото и видео. Вместо этого было принято решение воссоздать образ Кузьмы из нейронной сетки.

Трогательный перфоманс реализовали благодаря технологии, которая воссоздает любой объект или человека при помощи нейронной сетки.

Я попросила его воссоздать образ Кузьмы, который будет петь. Для этого нам нужно было найти актера, очень похожего на Кузьму, который сможет правильно передать его мимику, – рассказала в интервью КП Катя Царик.

Именно нейронная сеть формирует лицо образа, а вот мимикой управляет актер. Им стал Иван Блиндар, который сыграл Кузьму в фильме "Я, "Победа" и Берлин". Так что для него эта работа не была чем-то новым.

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Андрей Кузьменко\Иван Блиндар / Фото: Facebook

Царик отметила, что вся команда переживала о том, как публика воспримет такое появление любимого артиста. Но все прошло как по маслу.

Когда этот номер зарядил весь зал, мы удостоверились, что все сделали правильно. Люди очень по нему скучают, все мы скучаем, и невозможно было сделать этот концерт без Кузьмы, – добавила режиссер.

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