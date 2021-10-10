"Я в ужасе и шоке": Собчак вышла на связь после смертельного ДТП. У нее сотрясение мозга

Ксения Собчак дала комментарий о жутком ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Вчера вечером в Сочи автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию. Из-за ДТП погибли два человека, сама ведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Ксения вышла на связь после произошедшего. В Telegram-канале "Кровавая барыня" она рассказала, как все было.

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По словам Собчак, водитель авто сам решил выехать на встречную полосу движения. Ведущая потеряла сознание, но от госпитализации отказалась.

Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными... Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда, – написала Ксения Собчак.

Директор Собчак вызвал скорую, чтобы помогли людям, находившимся во втором авто. После они с командой уехали на другой машине.

Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение, – добавила Ксения Собчак.

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Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

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Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Вскоре стало известно, что вторая девушка скончалась в больнице.