"Я нажахана і шокована": Собчак вийшла на зв'язок після смертельної ДТП. У неї струс мозку

Ксенія Собчак дала коментар про страшному ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Вчора ввечері у Сочі автомобіль з Ксенією Собчак потрапив в аварію. Через ДТП загинули двоє людей, сама ведуча отримала струс мозку і численні травми.
Ксенія вийшла на зв'язок нещодавно. У Telegram-каналі "Кривава бариня" вона розповіла, як все було.
За словами Собчак, водій авто сам вирішив виїхати на зустрічну смугу руху. Ведуча втратила свідомість, але від госпіталізації відмовилася.
Я в шоці від того, що загинули люди, будемо зв'язуватися з рідними... Я не підганяла водія, звісно ж. Ніхто з нас не підганяв. Під час поїздки я спілкувалася по роботі в зумі і є запис того, як я це роблю. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда, – написала Ксенія Собчак.
Директор Собчак викликав швидку, щоб допомогти людям, які перебували в другому авто. Після цього вони з командою поїхали на іншій машині.
Мені пропонували госпіталізацію в Сочі, моя команда, коли я прийшла в себе, було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження, так як забої внутрішніх органів і струс, – додала Ксенія Собчак.
Що відомо про ДТП з Собчак
У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Красної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу задля обгону.
Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані. Незабаром стало відомо, що друга дівчина померла в лікарні.
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