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Языком тела о наболевшем. Илона Гвоздева приняла участие в трогательном танцевальном флешмобе

Анастасия Рогожинская
13 апреля, 13:46
Украинский хореограф использовала свое профессиональное оружие для поддержки Украины

Илона Гвоздева посвятила танец родной Украине / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас Илона Гвоздева находится в Италии, где активно ищет работу, чтобы даже на расстоянии помогать украинскому народу в борьбе против путинских солдат.

Вместе со студентками известная танцовщица приняли участие в танцевальном флешмобе. Таким образом, Гвоздева рассказала о войне на родине языком тела.

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Соответствующее видео Илона Гвоздева опубликовала в Instagram.

Кстати, флешмоб записали под гимн Украины в исполнении TRAVINSKIY.

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Фолловеров тронул танец до слез:

  • До мурашек.
  • С душой. Как это все-таки чувственно и красиво.
  • Кайф, спасибо огромное.
Скриншот Instagram

Напомним, на днях Илона Гвоздева показала обстрелянную оккупантами машину мужа.

Ранее мы сообщали, что украинский хореограф пристыдила Татьяну Денисову за ее позорный поступок.