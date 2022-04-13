Мовою тіла про наболіле. Ілона Гвоздьова взяла участь у зворушливому танцювальному флешмобі

Ілона Гвоздьова присвятила танець рідній Україні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зараз Ілона Гвоздьова перебуває в Італії, де активно шукає роботу, щоб навіть на відстані допомагати українському народу у боротьбі з путінськими солдатами.

Разом зі студентками відома танцівниця взяли участь у танцювальному флешмобі. Таким чином Гвоздьова розказала про війну на батьківщині мовою тіла.

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Відповідне відео Ілона Гвоздьова опублікувала в Instagram.

До речі, флешмоб записали під гімн України у виконанні TRAVINSKIY.

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Фоловерів зворушив танець до сліз:

До мурах.

З душею. Як це все-таки чуттєво та красиво.

Кайф, дякую величезне.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, днями Ілона Гвоздьова показала обстріляну окупантами машину чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що українська хореографиня присоромила Тетяну Денисову за її ганебний вчинок.