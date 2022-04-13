Мовою тіла про наболіле. Ілона Гвоздьова взяла участь у зворушливому танцювальному флешмобі

Ілона Гвоздьова присвятила танець рідній Україні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Зараз Ілона Гвоздьова перебуває в Італії, де активно шукає роботу, щоб навіть на відстані допомагати українському народу у боротьбі з путінськими солдатами.
Разом зі студентками відома танцівниця взяли участь у танцювальному флешмобі. Таким чином Гвоздьова розказала про війну на батьківщині мовою тіла.
Відповідне відео Ілона Гвоздьова опублікувала в Instagram.
До речі, флешмоб записали під гімн України у виконанні TRAVINSKIY.
Фоловерів зворушив танець до сліз:
- До мурах.
- З душею. Як це все-таки чуттєво та красиво.
- Кайф, дякую величезне.
Нагадаємо, днями Ілона Гвоздьова показала обстріляну окупантами машину чоловіка.
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