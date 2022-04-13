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Мовою тіла про наболіле. Ілона Гвоздьова взяла участь у зворушливому танцювальному флешмобі

Анастасія Рогожінська
13 квітня, 13:46
Українська хореографиня використала свою професійну зброю для підтримки України

Ілона Гвоздьова присвятила танець рідній Україні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зараз Ілона Гвоздьова перебуває в Італії, де активно шукає роботу, щоб навіть на відстані допомагати українському народу у боротьбі з путінськими солдатами.

Разом зі студентками відома танцівниця взяли участь у танцювальному флешмобі. Таким чином Гвоздьова розказала про війну на батьківщині мовою тіла.

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Відповідне відео Ілона Гвоздьова опублікувала в Instagram.

До речі, флешмоб записали під гімн України у виконанні TRAVINSKIY.

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Фоловерів зворушив танець до сліз:

  • До мурах.
  • З душею. Як це все-таки чуттєво та красиво.
  • Кайф, дякую величезне.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, днями Ілона Гвоздьова показала обстріляну окупантами машину чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що українська хореографиня присоромила Тетяну Денисову за її ганебний вчинок.