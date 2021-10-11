Юлии Саниной – 31: ответы на самые популярные google-запросы о фронтвумен THE HARDKISS

/ Фото: instagram.com/the_hardkiss

За последние несколько лет группа THE HARDKISS обрела невероятную популярность не только в Украине, но и в Европе. И все больше в Сети ищут информации о фронвумен группы. Ну что же, мы собрали ответы на самые популярные google-запросы о певице.

Юлия Санина биография

Юлия родилась 11 октября 1990 года в Киеве в семье музыкантов. Впервые будущая звезда украинского шоу-бизнеса вышла на сцену в три года. Она спела на сцене в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец. С детства Юлия много выступала. В ее репертуаре были разные песни, так как будущая певица выступала в детских шоу-группах, сольно и в составе джазовой группы.

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Юлия Санина в детстве / Фото: instagram.com/the_hardkiss

После школы поступила на филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но о музыке не забывала. Юлия некоторое время была солисткой группы "Sister Siren". Также Юлия работала как студийная бэк-вокалистка. Она записывала бэк-вокал для Ани Лорак, Софии Ротару, группы НеАнгелы. Во время учебы в университете Юлия пробовала себя в качестве журналиста. Во время одного из интервью она познакомилась с будущим супругом Валерием Бебко (он же Вал). В сентябре 2011 года они создали русскоязычную поп-группу Val & Sanina и записали несколько песен.

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Вскоре Юлия и Вал решают поэкспериментировать с образами. Они меняют название на THE HARDKISS выбирают петь на английском языке.

Юлия Санина THE HARDKISS

Название обновленной группы выбиралось путем голосования среди подписчиков Facebook Валерия и Юлии. В короткие сроки был снят первый клип The Hardkiss на песню Babylon, который попал в ротацию на один из музыкальных каналов страны.

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В октябре 2011 года THE HARDKISS выступила на разогреве Hurts. Популярность группе принесла песня Make Up.

Вскоре артисты отправились покорять Европу, выступив с концертом во Франции на музыкальном фестивале Midem. В 2012 году группа THE HARDKISS подписала контракт с международным лейблом Sony BMG и в этом же году стала получать признание . Группа была номинирована на MTV EMA, а также получила две статуэтки в категориях "Открытие года" и "Лучший видеоклип" на премии YUNA.

В 2014 году THE HARDKISS выпустили дебютный студийный альбом Stones and Honey, за которым последовали мини-диск Cold Altair и ряд новых песен.

Юлия Санина муж

Пара познакомилась 2 января 2009 года. Юлия Санина, в то время работала журналистом и договорилась встретиться с Бебко, чтобы взять у него интервью. Роман развивался стремительно. Рождество влюбленные уже праздновали с семьей Валерия.

Валерий Бебко и Юлия Санина

Влюбленные поженились спустя два года после знакомства, но пять лет скрывали отношения. Для Юлии и Вала это первый брак. 21 ноября 2015 года у супругов родился сын Даниил.

Юлия Санина и Дмитрий Жук роман

В предыдущем сезоне шоу "Танці з зірками" Юлия Санина танцевала вместе с хореографом Димой Жуком. Пара прошла в финал и уступила первое место Санте Димопулос.

Юлия Санина и Дмитрий Жук / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Тогда зрители активно шоу обсуждали "химию" Юлией и Дмитрием – многим зрителям и поклонникам казалось, что страсть между парой не только на паркете, но и за его пределами. Тем не менее, Юлия Санина уже много лет замужем за Валерием Бебко.

Но вот Дмитрий Жук почти год спустя подлил масла в огонь поклонников пары "Санина+Жук" – он расстался со своей супругой Яной Цыбулськой.

Предположительно, пара рассталась зимой 2021 года, спустя пару месяцев после участия Жука в "Танцах со звездами". О том, то Яна и Дмитрий больше не вместе, стало известно лишь в сентябре этого года.

Яна Цибульская и Дмитрий Жук / Фото: пресс-служба

Многие сразу же стали предполагать, что Жук влюбился в Санину, что и разрушило его 10-летние отношения с Цыбульской. Однако Яна опровергла все догадки. Девушка заявила, что надеется на воссоединение с супругом.

Юлия Санина настоящая фамилия

В одном из интервью отец Юлии признался, что псевдоним для дочки они придумывали вместе с ней.

"Санина" – от имени Саня, ведь папу Юли зовут Александр. А настоящая фамилия певицы – Головань.

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