The Hardkiss впечатлили фанатов драйвовым клипом на трек 7 вітрів – видео

Популярная украинская группа представила новое музыкальное видео на песню "7 вітрів" из нового альбома. Как и сам трек, клип вышел очень драйвовым

The Hardkiss выпустили клип на песню "7 вітрів" / Фото: пресс-служба

В яркое музыкальное видео группы The Hardkiss вошли кадры их выступления на Atlas Weekend в Киеве, а также были отсняты эффектные сцены на аэродроме и в кабине пилота. Композиция "7 вітрів" вошла в новый альбом "Жива і не залізна", который группа представила 21 мая.

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Клип, опубликованный на YouTube-канале The Hardkiss идеально передает атмосферу трека. По словам фронтвумен группы, Юлии Саниной, это одна из самых драйвовых песен альбома.

Потому мы и решили проиллюстрировать ее самыми яркими и харизматичными кадрами нашего выступления на фестивале Atlas Weekend. Эта песня вполне может стать гимном всех, кто живет в активном ритме. Под нее отлично бегать по утрам, заниматься в спортзале, путешествовать или просто мчать на авто по городу... Самолеты и вертолеты, как символ скорости и движения, отлично дополнили историю. Что касается велосипеда в клипе — это идея Вала. Я бы сама вряд ли додумалась в сложном сценическом образе добираться на велике на свой концерт, – сказала Юлия Санина.

Артисты также анонсировали юбилейное шоу "Десять", которое состоится 18 июня 2022 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

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