За выступление на Крымской платформе Джамала получит 337 тыс. грн

Джамале заплатят 337 тысяч за выступление на Крымской платформе / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Согласно данным, опубликованным на официальной площадке электронной системы публичных закупок Украины ProZorro, Джамале за выступление на саммите заплатит Государственное театрально-зрелищное агентство.

Агентство заключило соглашение с физическим лицом-предпринимателем Сусаной Алимовной Джамаладиновой (певицей Джамалой) о ее выступлении в киевском концертно-выставочном центре "Парковый", стоимостью 337,4 тысяч гривень. Об этом сообщается на странице конкурса.

Скриншот: prozorro.gov.ua

Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

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Всего в саммите по меньшей мере примут участие 34 страны.

Недавно Джамала получила именную табличку на Площади звезд в Киеве. Как это было – смотрите в сюжете:

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