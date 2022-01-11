Закрылся в себе и хотел уйти в монастырь: Леонид Куравлев последний год не отвечал на звонки друзей

Никас Сафронов рассказал о планах Леонида Куравлева уйти в монастырь / Фото: Instagram

Советский актер находится под круглосуточным наблюдением врачей. Как рассказал сын Куравлева, у актера пневмония. Состояние здоровья звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афона" оценивается как тяжелое.

Сейчас все внимательно следят за новостями об актере и росСМИ пытаются узнать новые подробности через знакомых Куравлева. Никас Сафронов в беседе с журналистами "Вечерней Москвы" рассказал, что последний раз общался с артистом год назад.

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Не в курсе его самочувствия, но я знаю, что он ушел в монастырь, говорил мне, что собирается в монастырь уйти. Он всегда был довольно закрытым человеком — странный, но великий, – сказал художник.

/ Фото: Instagram

Как добавил Сафронов, последний год Куравлев не отвечал на его звонки.

Отметим, после смерти супруги Нины в 2012 году, актер стал вести скрытный образ жизни, перестал общаться с коллегами и сниматься в кино. Актер стал очень верующим.

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Что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Вера, кстати, помогает сохранить и тело здоровым. Вера должна сопровождать человека всю жизнь. Вера всегда дает нам силы, даже в самые сложные времена. И когда близкие твои уходят, и когда проблемы..., – говорил Куравлев.

Состояние здоровья Леонида Куравлева сейчас

Как сообщаются инсайдеры, у Куравлева поражены легкие. Актер находится на кислороде под круглосуточным наблюдением медиков.

Напомним, ранее стало известно, что советский актер страдал от гипертонии. Летом у него случился приступ, во время которого он потерял сознание.

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Недавно мы сообщали, что 68-летняя советская актриса Елена Проклова оказалась в больнице с инсультом.