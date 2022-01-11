Зачинився в собі і хотів піти до монастиря: Леонід Куравльов останній рік не відповідав на дзвінки друзів

Нікас Сафронов розповів про плани Леоніда Куравльова піти до монастиря / Фото: Instagram

Радянський актор перебуває під цілодобовим наглядом лікарів. Як розповів син Куравльова, у актора пневмонія. Стан здоров'я зірки фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" оцінюється як тяжкий.

Зараз усі уважно стежать за новинами про актора та росЗМІ намагаються дізнатися про нові подробиці через знайомих Куравльова. Нікас Сафронов у бесіді з журналістами "Вечірньої Москви" розповів, що востаннє спілкувався з артистом рік тому.

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Не в курсі його самопочуття, але я знаю, що він пішов у монастир, казав мені, що збирається в монастир піти. Він завжди був досить закритою людиною – дивною, але великою, – сказав художник.

/ Фото: Instagram

Як додав Сафронов, останній рік Куравльов не відповідав на його дзвінки.

Зазначимо, після смерті дружини Ніни у 2012 році, актор став вести потайливий спосіб життя, перестав спілкуватися з колегами та зніматися в кіно. Актор став дуже віруючим.

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Що відомо про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

Віра, до речі, допомагає зберегти тіло здоровим. Віра має супроводжувати людину все життя. Віра завжди дає нам сили, навіть у найскладніші часи. І коли твої близькі йдуть, і коли проблеми..., – говорив Куравльов.

Стан здоров'я Леоніда Куравльова зараз

Як повідомляють інсайдери, у Куравльова вражені легені. Актор знаходиться на кисні під цілодобовим наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що радянський актор страждав на гіпертонію. Влітку в нього стався напад, під час якого він знепритомнів.

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Нещодавно ми повідомляли, що 68-річна радянська актриса Олена Проклова опинилася у лікарні з інсультом .