Заслуженная артистка Украины Оксана Швец погибла в результате ракетного обстрела в Киеве

Актриса Оксана Швец погибла во время ракетного обстрела / Фото: Facebook

Сегодня стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.

Непоправимое горе в семье молодого театра. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю, – говорится в посте Молодого театра в Facebook.

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Что известно об Оксане Швец

Оксана Швец родилась 10 февраля 1955 года. Она была выпускницей театральной студии при театре имени Ивана Франко, а также театрального факультета Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

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Оксана Швец работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, а после в Киевском театре сатиры.

С 1980 года актриса выступала в составе актеров Молодого театра, а также снималась в полнометражных фильмах: "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика", сериалах "Дом с лилиями", "Возвращение Мухтара" и т.д.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили дом бывшего мужа Ани Лорак.

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