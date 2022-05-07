Заставили говорить? Признанный иноагентом в РФ Моргенштерн извинился за слова о 9 мая

Моргенштерна признали иноагентом в РФ / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальный музыкант Алишер Моргенштерн давно сбежал из России после обвинений в пропаганде наркотиков. Рэпер очень вовремя занялся оформлением гражданства Израиля, ведь в родной РФ его не ждут.

Согласно решению российского Министерства юстиций, Моргенштерна признали физлицом-иноагентом. Причиной стало то, что рэпер "осуществлял политическую деятельность" и получал украинское и израильское финансирование от компании Yoola Labs, которая сотрудничает с блогерами из Украины, России и Латвии.

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Однако, как оказалось, у нового "статуса" Моргенштерна есть еще одна причина. Как написала в своем блоге рашистка, или, как ее принято называть, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, Моргенштерн "очернял Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом".

После таких заявлений российских властей Моргенштерн неожиданно принес извинения за свои неоднократные высказывания.

Я хочу искренне извиниться перед всеми, кого я задел своими высказываниями о дне победы. Сейчас я правда понял насколько ужасна война и я правда горжусь всеми, кто отстоял нашу страну и кто умирал за нашу страну. Иронично, что я понял это сейчас. Увидев своими глазами, что такое настоящая война, – написал Моргенштерн в своем Telegram-канале.

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Ранее фанатка Путина Любовь Успенская назвала Моргенштерна "г*вном" и "запретным плодом", который нужно убирать.