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Любовь Успенская назвала Моргенштерна "г*вном" и "запретным плодом", которое нужно убирать

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 мая, 13:55
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Фанатка Путина говорит, что песни скандального рэпера заставляют молодежь деградировать
Любовь Успенская сказала, что запретило бы творчество Моргенштерна, если бы могла
Любовь Успенская сказала, что запретило бы творчество Моргенштерна, если бы могла / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/morgen_shtern

Наверное, Любовь Успенская завидует современным исполнителям, которые подвигают опытных артистов, таких как она, на второстепенное место в мире. Поэтому она решила "проехаться" по Алишеру Моргенштерну, который разводится с женой через семь месяцев после свадьбы.

Звезда шансона объясняет, что ныне дети подражают своим кумирам во всем и это не всегда хорошо. Так, Успенская считает, что Моргенштерн, которого слушает молодежь, развращает своих юных слушателей и направляет их не в то жизненное русло.

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Очень много г*вна, которое влияет на умы нашей молодежи. К примеру, Моргенштерн. Дети слушаю эту музыку, видят пропаганду наркотиков и думают, что надо подражать!, – сказала Успенская в интервью на YouTube-канале "Новое радио".

Артистка уверяет, что творчество рэпера нужно вообще запретить, потому что в его песнях пропагандируются запрещенные вещества.

Если бы мне дали возможность перекрыть подобное, я бы это сделала! Для меня это не музыка, а запретный плод, который нужно убирать, – заявила певица.

Кроме того, Успенская высказалась об изменах Алишера жене Диларе, о которых он сам откровенно говорил.

Это извращение уже. У них принципы и ценности растеряны. У них нет традиций. Я считаю, что это антиморально. Это ведет общество не в ту сторону, – говорит артистка.

По ее мнению, Моргенштерн пытается выделиться неординарным поведением, говоря на публику об изменах. Успенская считает, что у каждого есть свои скелеты в шкафу, но это не повод для афиширования.

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Напомним, что ранее в Сети появилась информация, якобы Моргенштерн хочет получить израильское гражданство.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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