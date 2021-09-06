Ушел Бельмондо. Чем нам запомнится хулиган кино, который покорил миллионы женских сердец

Умер Жан-Поль Бельмондо - лучшие фильмы и биография актера / Фото: kino-teatr.ru, vokrug.tv/

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер сегодня в возрасте 88 лет. За свою карьеру он снялся в более сотни фильмах, а европейские зрители любят его точно так же, как американцы Шварценеггера или Сталлоне. Бельмондо быстро стал звездой мейнстрима, любимцем публики и обольстителем женских сердец. Забавно, но когда в конце 50-х он только пришел в кино, ему совершенно не планировали давать роли красавцев-героев – все дело было во внешности. Но, как показало время, безусловный талант и обаяние Бельмондо сделали его не только популярным среди женщин, но и примером подражания для подрастающего поколения.

Как Жан-Поль Бельмондо начал кинокарьеру и какие знаковые фильмы с его участием мы будем пересматривать еще много раз – читайте далее.

Жан-Поль Бельмондо – биография

Будущий актер родился 8 апреля 1933 года в красивом городке Нёйи-сюр-Сен, который находится рядом с городским парком Парижа – Булонским лесом. Отец Жан-Поля, Поль Бельмондо, был известным скульптором, а мама – Сара-Мадлен Рено-Ришар – занималась живописью. У Жан-Поля есть брат и сестра: Ален Бельмондо, рожденный в 1931 году, и Мюриель Бельмондо, которая родилась в 1945. Детство Жан-Поля было наполнено творчеством и искусством.

По стопам родителей Жан-Поль не пошел – он решил посвятить жизнь кино, как и его брат с сестрой. В начале карьеры Жану-Полю Бельмондо не то, что не предсказывали роли героев-красавцев – актера видели лишь в амплуа хулиганов. Каким было удивлением, когда после выхода фильма знаменитого режиссера Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" Жан-Поль Бельмондо обрел статус секс-символа. При этом, роль молодого преступника в этом культовом фильме Бельмондо получил совершенно внезапно. Заболел Жан-Клод Бриали (вместе с ним Бельмондо впоследствии снялся в другой ленте), и роль отдали Жан-Полю.

Жан-Поль Бельмондо в фильме "На последнем дыхании" / Фото: kino-teatr.ru

Уже через год партнершей Бельмондо по съемочной площадке стала легендарная Софи Лорен. За роль в фильме "Чочара", который рассказывает о жизни двух женщин во время Второй мировой войны, актриса получила свой первый "Оскар", а Бельмондо – утвердил свою репутацию на экране.

Жан-Поля Бельмондо нередко сравнивали с Аленом Делоном – актеры были одновременно и коллегами, и постоянными конкурентами. Они дебютировали на экране фактически в одном фильме, а вскоре вместе снялись в нескольких весьма успешных картинах – "Борсалино" и "Один шанс на двоих". Но в то время как Делон "брал" внешностью, Бельмондо очаровывал некой удивительной харизмой и простотой.

Жан-Клод Бельмондо и Ален Делон / Фото: Pinterest

Бельмондо начал олицетворять на экране неидеальных, но харизматичных, смелых, порой легкомысленных, но всегда энергичных персонажей, что сделало его настоящим "героем из народа". Он самостоятельно выполнял опасные трюки, а его блестящая физическая форма явно подкупала зрителей.

Но помимо амплуа авантюриста, Жан-Полю Бельмондо нравилось работать и над более "серьезными" ролями. Например, в фильме Алена Рене "Стрависки" (1974) Бельмондо перевоплотился во французского мошенника еврейского происхождения, а в триллере "Профессионал" (1981) актер сыграл роль секретного агента, который должен убить президента одной из африканских республик.

До конца 80-х Жан-Поль Бельмондо оставался одним из самых востребованных французских актеров. С 1987 года актер решил снова вернуться в театр, но при этом не ушел из кино – он совмещал и сцену, и съемочную площадку.

В 2001 году у Жана-Поля Бельмондо случился инсульт. После этого актер приостановил съемки в кино и работу в театре. Но уже в 2008 году вернулся на экраны с главной ролью в картине "Человек и его собака" режиссера Франсиса Юстера.

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В 2015 году Жан-Поль Бельмондо заявил о завершении карьеры.

Жан-Поль Бельмондо: лучшие фильмы

"На последнем дыхании" (1959)

Полнометражный фильм-дебют режиссера Жана-Люка Годара не только принес Жан-Полю Бельмондо ошеломительный успех на экранах, но и стал знаковой картиной французской "новой волны". По сюжету, молодой преступник убивает полицейского и теперь вынужден прятаться в доме своей подруги-американки.

"Безумный Пьеро" (1965)

Фильм, который открыл Бельмондо публике Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера. Также за эту роль актер был номинирован на премию Британской Киноакадемии.

По сюжету, Фердинанд Гриффон, который от скучной жизни с богатой женой и ее знакомыми сбегает с няней своего ребенка к морю на краденом авто, полностью набитым деньгами. Успешно отвязавшись от полиции, которая их преследует, Фердинанд с няней попадают на остров и осознают, что их чувства угасли.

Кадр из фильма "Безумный Пьеро" / Фото: kino-teatr.ru

"Сирена "Миссисипи"" (1969)

По сюжету фильма Франсуа Трюффо, обеспеченный плантатор Луи Макс, проживающий в Центральной Америке, приглашает Марион, девушку, с которой он переписывался, создать с ним семью. Но спустя некоторое время после свадьбы прекрасная незнакомка исчезает, прихватив с собой внушительную долю его состояния. Обманутый муж разыскивает свою жену, но прощает ее, потому что продолжает страстно любить…

Роман Корнелла Вулрича "Соблазн" сначала был экранизирован Франсуа Трюффо в 1969 году, и только потом поклонники американского кино увидели его героев в исполнении Антонио Бандераса и Анджелины Джоли.

В фильмографии Жан-Поля Бельмондо, которая насчитывает более 100 ролей, непросто ограничиться пятью или 10-тью лучшими работами.

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