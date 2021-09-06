Пішов Бельмондо. Чим нам запам'ятається хуліган кіно, який підкорив мільйони жіночих сердець

Помер Жан-Поль Бельмондо - кращі фільми і біографія актора / Фото: kino-teatr.ru, vokrug.tv/

легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо помер сьогодні у віці 88 років. За свою кар'єру він знявся більш ніж у сотні фільмах, а європейські глядачі люблять його точно так само, як американці Шварценеггера або Сталлоне. Бельмондо швидко став зіркою мейнстріму, улюбленцем публіки і спокусником жіночих сердець. Забавно, але коли в кінці 50-х він тільки прийшов в кіно, йому абсолютно не планували давати ролі симпатяг-героїв – вся справа була в зовнішності. Але як показав час, безумовний талант і чарівність Бельмондо зробили його не тільки популярним у жінок, а й прикладом для наслідування у підростаючого покоління.

Як Жан-Поль Бельмондо почав кінокар'єру і які знакові фільми з його участю ми будемо переглядати ще багато раз – читайте далі.

Жан-Поль Бельмондо – біографія

Майбутній актор народився 8 квітня 1933 року в красивому містечку Неї-сюр-Сен, який знаходиться поруч з міським парком Парижа – Булонський лісом. Батько Жан-Поля, Поль Бельмондо, був відомим скульптором, а мама – Сара-Мадлен Рено-Рішар – займалася живописом. У Жан-Поля є брат і сестра: Ален Бельмондо, народжений в 1931 році, і Мюріель Бельмондо, яка народилася в 1945-му. Дитинство Жан-Поля було наповнене творчістю і мистецтвом.

По стопах батьків Жан-Поль не пішов – він вирішив присвятити життя кіно, як і його брат з сестрою. На початку кар'єри Жан-Полю не те що не передбачали ролі героїв-красенів – актора бачили лише в амплуа хуліганів. Яке ж було здивування, коли після виходу фільму знаменитого режисера Жан-Люка Годара " На останньому диханні " Жан-Поль Бельмондо набув статусу секс-символу . Причому роль молодого злочинця в цьому культовому фільмі Бельмондо отримав абсолютно раптово. Захворів Жан-Клод Бріалі (разом з ним Бельмондо згодом знявся в іншій стрічці), і роль віддали Жан-Полю.

Жан-Поль Бельмондо у фільмі "На останньому диханні" / Фото: kino-teatr.ru

Уже через рік партнеркою Бельмондо по знімальному майданчику стала легендарна Софі Лорен . За роль у фільмі "Чочара", який розповідає про життя двох жінок під час Другої світової війни, актриса отримала свій перший "Оскар", а Бельмондо затвердив свою репутацію на екрані.

Жан-Поля Бельмондо нерідко порівнювали з Аленом Делоном – актори були одночасно і колегами, і постійними конкурентами. Вони дебютували на екрані фактично в одному фільмі, а незабаром разом знялися в кількох вельми успішних картинах: "Борсалино" і "Один шанс на двох". Але в той час як Делон "брав" зовнішністю, Бельмондо зачаровував якоїсь дивною харизмою і простотою.

Жан-Клод Бельмондо і Ален Делон / Фото: Pinterest

Бельмондо почав уособлювати на екрані неідеальних, але харизматичних, сміливих, часом легковажних, але завжди енергійних персонажів, що зробило його справжнім "героєм з народу". Він самостійно виконував небезпечні трюки, а його блискуча фізична форма явно підкуповувала глядачів.

Але з його амплуа авантюриста Жан-Полю Бельмондо подобалося працювати і над більш "серйозними" ролями . Наприклад, у фільмі Алена Рене " Стравіскі "(1974) Бельмондо перетворився на французького шахрая єврейського походження, а в трилері" професіонал "(1981) актор зіграв роль секретного агента, який повинен убити президента однієї з африканських республік.

До кінця 80-х Жан-Поль Бельмондо залишався одним з найбільш затребуваних французьких акторів. З 1987 року він вирішив знову повернутися в театр, але при цьому не пішов з кіно – поєднував і сцену, і знімальний майданчик.

У 2001 році у Жан-Поля Бельмондо стався інсульт . Після цього актор призупинив зйомки в кіно і роботу в театрі. Але вже в 2008 році повернувся на екрани з головною роллю в картині "Людина і його собака" режисера Франсіса Юстер.

У 2015 році Бельмондо заявив про завершення кар'єри .

Жан-Поль Бельмондо: кращі фільми

"На останньому диханні" (1959)

Повнометражний фільм-дебют режисера Жан-Люка Годара не тільки приніс Жан-Полю Бельмондо приголомшливий успіх на екрані, але і став знаковою картиною французької "нової хвилі". За сюжетом молодий злочинець, який заробляв на життя викраденням автомобілів, вбиває поліцейського і тепер змушений ховатися в будинку своєї подруги-американки. Поступово дівчина приєднується до авантюри свого приятеля, і парочка перетворюється в європейську версію Бонні і Клайда.

Жан-Поль Бельмондо у фільмі "На останньому диханні" / Фото: kino-teatr.ru

"Божевільний П'єро" (1965)

Фільм, який відкрив Бельмондо публіці Венеціанського кінофестивалю, де відбулася прем'єра. За цю роль актор також був номінований на премію Британської кіноакадемії.

За сюжетом, Фердинанд Гриффон від нудного життя з багатою дружиною і її знайомими збігає з нянею своєї дитини до моря на краденому авто, повністю набитому грошима. Успішно відв'язатися від поліції, яка їх переслідує, Фердинанд з нянею потрапляють на острів і усвідомлюють, що їхні почуття згасли.

Кадр з фільму "Божевільний П'єро" / Фото: kino-teatr.ru

"Борсалино" (1970)

Це історія двох гангстерів, яких зіграли Жан-Поль Бельмондо і Ален Делон. Їхні персонажі несподівано стають приятелями після бійки за повію, і тепер вони разом починають виконувати доручення одного з бандитських ватажків. Поступово гангстерський дует починає контролювати всю організовану злочинність Марселя. Кінострічка, яка об'єднала в собі і екшен, і захоплюючі пригоди, стала настільки популярною, що потім зняли продовження, правда, без участі Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо і Ален Делон у фільмі "Борсалино" / Фото: kino-teatr.ru

У фільмографії Жан-Поля Бельмондо, яка налічує понад 100 ролей, непросто обмежитися п'ятьма або 10 кращими роботами. Багатьом українським глядачам актор запам'ятався також за ролями у фільмах "Професіонал", "Одинак", "Улюбленець долі", "Знедолені", "Людина з Ріо", "Ас з асів" і багатьом іншим.

Особисте життя Бельмондо: два шлюби і син Поль Бельмондо – автогонщик

Жан-Поль Бельмондо був одружений двічі. Перший шлюб актор уклав ще в 1953 році, до того як став зіркою кінематографу. Його дружиною була Елоді Константен, з якої він був разом цілих 13 років. У шлюбі у них народилося троє дітей: дочка Патриція, яка в 1993 році загинула під час пожежі, дочка Флоранс і син Поль, який став знаменитим гонщиком "Формули-1".

У 2002 році Жан-Поль Бельмондо знову одружився – його обраницею стала манекенниця і балерина Натті Тардівель. У 2003 році у них народилася дочка Стелла. На той момент акторові було 70 років.

Жан-Поль Бельмондо і його молодша дочка Стелла Єва / Фото: instagram.com/simon_stromboni

Ще в квітні син актора Поль Бельмондо ділився зворушливими фото, на яких частина сімейства возз'єдналася в день народження Жан-Поля.

Діти Жан-Поля Бельмондо народили йому онуків: троє з них – у доньки Флоранс, три хлопчика – у сина Поля Бельмондо.

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