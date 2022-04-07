Жена Анатолия Анатолича получает смс с угрозами: "Вот, как рашисты пугают людей" (фото)

Жена Анатолия Анатолича показала сообщения с угрозами / Фото: facebook.com/Yula.Yula1

Украинские знаменитости с начала полномасштабной войны открыто обвиняют российский народ и власть в убийствах и преступлениях, которые происходят на территории Украины. Многие из наших селебритис пытаются напугать угрозами.

Ранее Макс Барских получал сообщения от Тимати, потом весь Инстаграм спорил с Басковым и Канделаки. Накануне, к слову, Коля распространил фейк, что украинским артистам, которые выступают против войны, заплатили миллион долларов.

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Юлия Бойко, она же Юла, она же супруга Анатолия Анатолича, рассказала, что ей приходят сообщения с угрозами от неизвестных. Скриншоты она опубликовала в Facebook-профиле.

Смелая. Свободная. Независимая. А еще гордо себя назову бендеровкой, националисткой и влюбленной в свою страну и народ. Не той шлете ваши смс. Это как же рашисты пугают своих же людей. Десятки боятся одного полицейского. Тысячи боятся смс. Миллионы боятся телевизора. Как же в этом можно жить? Ни мнения. Ни ума. Ни свободы выбора, – написала Юлия в посте.

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В сообщениях ее пугают "уголовной ответственностью" за "распространение ложной информации о действиях вооруженных сил рф".

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Скриншот: facebook.com/Yula.Yula1

Как видим, рашисты продолжают жить в другой реальности и упорно выдавать ложь за правду. Юла отметила, что ничего не боится и послала "преследователей" вслед за русским кораблем.

Недавно Потап также писал, что ему приходят похожие сообщения. В них рэперу грозятся расплатой.

Ранее Анатолий Анатолич объяснил, почему он с семьей выехал из Украины.

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