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Рашист Басков никак не угомонится? Ефросинина ответила про новый фейк о себе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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7 апреля, 17:17
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За свою карьеру на телевидении Маша Ефросинина много слухов слышала о себе, но россияне и здесь умеют удивлять
Маша Ефросинина прокомментировала фейк, что ее купили за миллион долларов
Маша Ефросинина прокомментировала фейк, что ее купили за миллион долларов / Фото: скриншот

Недавно Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к рашисту Николаю Баскову, который поддерживает Путина и продолжает рассказывает россиянам сказки о братских народах.

"Натуральный блондин" лично никак не ответил на пост Маши Ефросининой. Но на днях в Сети появился фейк, что телеведущей и другим украинским артистам, которые выступают против войны в Украине, заплатили миллион долларов.

У себя в InstaStories Ефросинина опубликовала информацию от россиян, которые как всегда все знают.

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Скриншот: Instagram

Реакция Ефросининой не заставила себя ждать. Она обратилась к подписчикам.

Друзья, кто найдет этот миллион, я вас умоляю, очень нужно на помощь женщинам и детям, очень нужно помогать всем, кто уехал и живет сейчас без дома. Если найдете мой миллион, я возьму оттуда 400 гривен покрасить корни, маникюр сама делаю, а там все раздадим. Главное найдите

Более того, телеведущая не исключает, что этот фейк может быть распространен с подачи команды Николая Баскова.

Ну и последнее о том, что "ничему из моих фраз нельзя верить". Уж ни уср*лись ли пиарщики Баскова, что распространяют такую информацию, что не дай Бог, кто-то подумает, что это правда. Поздно ребятки, поздно Коленька – все увидели и услышали, – сказала телеведущая, показав охваты на своей странице в Instagram

Скриншот: Instagram

Ранее Маша Ефросинина попала в список врагов России.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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