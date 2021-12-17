Жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман воспитывает детей в строгости: Я плохой полицейский

Алеся Бацман рассказала, как воспитывает детей / Фото: instagram.com/alesiabatsman

У Дмитрия Гордона и Алеси Бацман в браке родились трое дочерей: Санта, Алиса и Лиана. Будучи многодетными родителями, им много времени приходится уделять детям.

Журналистка признается, что у нее уже сформировался целый список правил, которыми она руководствуется в общении с девочками.

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Я достаточно строгая, потому что у нас папа очень добрый, поэтому мне приходится часто быть плохим полицейским, – делится Бацман в интервью "DOROTYE".

Алеся убеждена, что для создания уважительных отношений между родителями и детьми нужно использовать метод поощрения и наказания.

Я не даю играться в планшете и смотреть мультики столько, сколько хочется, не даю сладкого много. Это самые первичные правила жизни, которые ограждают ребенка от плохих влияний и от того, что может навредить его здоровью, – говорит журналистка.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман воспитывают троих совместных дочерей / Фото: instagram.com/alesiabatsman

По ее мнению, главное не забывать о вознаграждении для детей, которое будет их мотивировать на полезные и хорошие поступки.

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Даже самый маленький ребенок, по сути, взрослый, понимающий и адекватный человек. Нужно изначально выстраивать с ним отношения на основе взаимного уважения, а не сюсюкать. С одной стороны, детей нужно в чем-то ограничивать, а с другой стороны – мотивировать. Нельзя только запрещать, – считает Алеся Бацман.

В семье Алеси и Дмитрия детей поощряют пенными и пижамными вечеринками, а также совместным просмотром фильмов.

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