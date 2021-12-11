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Дмитрий Гордон признался, кто был его первой женой и как сейчас живут его взрослые дети

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
11 декабря, 09:44
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Журналист привык задавать вопросы своим гостям, но сам очень часто уходит от конкретного ответа. Впервые в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Гордон заговорил о личном

Дмитрий Гордон, который недавно взял интервью у певца Ивана Дорна, откровенно заговорил о своей первой жене.

За плечами у известного журналиста три официальных брака. По некоторым данным, первой официальной женой Гордона стала Елена Сербина, но, как оказалось, это не так.

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Я вам хочу сказать, что кстати Елену Сербину называют моей первой женой. Это неправда, это не так. Мою первую жену зовут Наталья, – рассказал Гордон.

Первый брак журналиста с Натальей продлился целых восемь лет, но вскоре отношения разрушились.

Закінчується кохання. Это нормальная ситуация для любого человека. Что касается Лены – да, она обладает способностями, – заявил журналист.

О Елене, своей второй супруге, Дмитрий тоже говорит не много, но уверен, что она его приворожила.

Я кстати к своим женам бывшим отношусь с большим уважением и всегда по-доброму все вспоминаю. И мы общаемся, и у нас дети общие, – признаётся Гордон.

Сейчас Дмитрий в третьем официальном браке. Свою нынешнюю супругу, Алесю, он считает своим самым близким другом.

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По официальным данным у Гордона – семеро детей. Однако, по его словам, не все они хотят быть публичными, поэтому он мало рассказывает о их жизни.

Гордон рассказал, что его сын Ростислав работает в YouTube и прилично зарабатывает. Еще один сын журналиста, Дмитрий – композитор в Голливуде, вместе с ним в Лос-Анджелесе живет брат Лёва.

Кроме сыновей, у Гордона ещё четверо дочерей. Одна из них работает на крупную американскую компанию. Журналист с гордостью говорит о детях и признаётся, что дедушкой пока не стал.

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