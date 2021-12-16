"Были абсолютно свободными людьми": Алеся Бацман заявила, что не отбивала Гордона у бывшей жены

Нынешнюю супругу журналиста неоднократно обвиняли в том, что именно она стала причиной его расставания с Еленой Сербиной. Но Алеся Бацман уверяет, что это не так

Алеся Бацман стала четвертой супругой Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Дмитрий Гордон не из тех публичных личностей, кто любит выставлять личную жизнь напоказ. Только недавно журналист признался, кто же был его первой женой на самом деле и как живут его дети сейчас.

Сейчас Гордон женат на коллеге Алесе Бацман, с которой познакомился в 2009 году. Тогда ходили слухи, что именно молодая журналистка увела Дмитрия от третьей супруги Елены Сербиной.

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В интервью YouTube-каналу DOROTYE Алеся Бацман опровергла все слухи и заявила, что на момент начала отношений Дмитрий уже был разведен.

Когда мы с Димой начали встречаться, на тот момент и он, и я были абсолютно свободными людьми. Ни он не разбивал у меня никаких отношений, ни я не разбивала у него никаких отношений, – уверяет четвертая супруга Гордона.

По словам Бацман, ложная информация распространилась благодаря "желтой" прессе, однако, никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Алеся призналась, что поддерживает достаточно хорошие отношения с бывшими женами Гордона и не видит поводов для конфликта.

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Когда у каждого есть полноценная, хорошая жизнь. Когда ты общаешься с людьми на основе взаимного уважения, когда нечего делить. Но, а почему должны быть плохие отношения? – Говорит журналист.

Также Бацман призналась, что у нее очень теплые отношения с детьми Дмитрия от других браков и она благодарна мужу за то, что тот дал ей ощущение "большой семьи".

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