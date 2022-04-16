Жена Сасанчина после заявления о разводе удалила аккаунт в Instagram

Жена Романа Сасанчина сделала еще одно заявление о после новости о разводе / Фото: Скриншот из YouTube

Иванне не понравилось, что в Сети стали обсуждать ее расставание с Романом Сасанчиным. Девушка уже стала оправдываться и говорить, что фразу "мы больше не семья" все неправильно поняли. Жена победителя "Голосу країни" рассказала о конфликте в паре, но опровергла заявление о разводе.

Теперь же Иванне не понравилось, что ее стали обвинять в попытке пропиарится на возможном разводе. Устав от хейта в Сети, жена Сасанчина решила удалить свою страницу в Instagram.

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Скриншот: Instagram

Сейчас страница Иванны недоступна. Но не исключено, что через время жена Сасанчина решится восстановить Instagram, ведь еще до недавнего времени она активно развивала свою страницу.

Скриншот: Instagram

Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.

Сейчас Иванна с дочерью находится в Польше, а Роман остался в Украине.