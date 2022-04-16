Виноваты оба: жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их развода

24-летняя Иванна объяснила, что вместе с мужем они сейчас переживают тяжелый период

Иванна объяснила свое заявление о разводе с Романом Сасанчином / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/annavi_i

На днях супруга победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила, что они больше не семья. Девушка написала, что у них проблемы начались еще месяц назад. Фаны сразу же начали сетовать, что речь идет о разводе. Впрочем, это не так.

В Instastories Иванна прокомментировала свое громкое заявление, вызвавшее настоящий фурор в Сети. По словам девушки, она с Ромой сейчас переживают тяжелый конфликт. Также жена певца подчеркнула, что пока речи о разводе нет.

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Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим, – поделилась блогерша.

Скриншот Instagram

Девушка добавила, что в ссоре виноваты оба. Также Иванна поделилась, что будет ходить к психологу и "копать себе внутри, что она делает не так".

Кроме того, Иванна обратилась к хейтерам, которые называют ее незрелой и распространяют слухи об их семье. Она посоветовала недоброжелателям не делать выводы без подтвержденной информации.

Скриншот Instagram

"Ей нужно повзрослеть, она мыслит не на 24 года. Эти детские цитаты о разбитом сердце, о любви". Бляха муха, вы ведь ничего не знаете, что произошло. Я сказала только то, что у меня болит, и все. И я имею полное право об этом говорить, и вы имеете право это говорить. А кто действительно по-детски делает – это вы: обсуждаете людей, наговариваете на них разную фигню, – высказалась Иванна.

Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.

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Сейчас Иванна с дочерью находится в Польше, а Роман остался в Украине.