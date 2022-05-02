Жених Бритни Спирс сделал громкое заявление о будущем ребенке: я буду строгим отцом

Сэм Асгари рассказал, как будет воспитывать своих детей / Фото: Getty Images

Недавно 40-летняя Бритни Спирс поделилась с фанатами радостной новостью – она в третий раз станет мамой. Певица и ее 28-летний любимый уже давно планировали завести малыша, и вот их мечта вскоре воплотится. И если другие родители хотят как можно скорее узнать пол будущего ребенка, то эта звездная парочка решила сделать все по-другому.

Так, Сэм Асгари заявил, что не хочет знать пол ребенка, пока тот не родится. Хотя раньше фитнес-тренер говорил, что все зависит от будущей мамы, но теперь окончательно решил ждать рождения малыша, об этом сообщает People.

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Сама Бритни Спирс пока никак не прокомментировала решение жениха. Впрочем, несмотря на то, что пол ребенка будущего отца пока не волнует, он уже планирует воспитание первенца.

Это зависит от Бритни, но я не хочу (о раскрытии пола ребенка, – Ред.). Это то, что мне нравится – ждать. Если это дочь, то у нас будет самая разбалованная принцесса. Если это сын – это будет самый крутой сын в мире. Я буду строгим отцом, – признался Сэм.

Отметим, что для Асгари это будет первый ребенок. В то же время в Бритни Спирс уже есть двое сыновей от экс-мужа Кевина Федерлайна – 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс.

История любви Бритни и Сэма

Пара познакомилась в 2016 на съемках клипа Slumber Party, после чего они начали встречаться. Асгари поддерживал Спирс во время суда с отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом.

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В сентябре 2021 года Бритни Спирс поделилась радостной новостью, что бойфренд сделал предложение ей.

Возлюбленные часто проводят время вместе. Они путешествуют, занимаются фитнесом и празднуют семейные праздники. Кстати, жених певицы знаком с ее наследниками и у них прекрасные дружеские отношения.

Напомним, недавно стало известно, что отец Бритни Спирс преследует и запугивает беременную дочь.