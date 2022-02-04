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Бритни Спирс больше года скрывала перемены в своей личной жизни

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 11:14
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Популярная американская певица в сентября прошлого года поделилась радостной новостью, что бойфренд Сэм Асгари сделал ей предложение
Стало известно, когда на самом деле Сэм Асгари сделал предложение Бритни Спирс
Стало известно, когда на самом деле Сэм Асгари сделал предложение Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Оказывается, на самом деле Бритни Спирс на предложение руки и сердца от бойфренда ответила согласием еще год назад. Однако о помолвке пара объявила в сентября 2021 года после того, как отец певицы подал документы на отказ от опеки.

Бритни сказала другу, что на самом деле она обручилась с Сэмом еще в Рождество в позапрошлом году. Она держала это в тайне, и только два человека знали, что они уже давно планировали пожениться, – цитирует инсайдера издание The Sun.

Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие.
Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие. / Фото: instagram.com/britneyspears

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К слову, слухи о возможной помолвке ходили летом прошлого года, когда бойфренда певицы заметили в ювелирном магазине. Но тогда он не выбирал кольцо для Бритни.

Один из бриллиантов выпал из ее помолвочного кольца, и Сэм собирался заменить его, – объяснил инсайдер.

Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживал ее во время судебных разбирательств с отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом. Пара мечтает о пополнении.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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