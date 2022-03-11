Зи Фамелу, экс Борис Апрель, покинула Украину после гендерного скандала на границе

Зи Фамелу смогла уехать за границу / Фото: instagram.com/zifaamelu

Из-за военных действий в Украине многие граждане пытаются покинуть страну. Неудачная попытка выехать за границу была и у певицы Зи Фамелу. Исполнительница не могла покинуть Украину, так как по паспорту она по-прежнему является мужчиной, Борисом Кругловым.

Однако сегодня в своем Instagram Зи Фамелу сообщила о том, что ей все-таки удалось выехать в другу страну и теперь она может не переживать за свою жизнь. Правда, дорога далась певице нелегко и она заболела.

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На данный момент, в целях своей безопасности, Зи Фамелу решила не сообщать поклонникам место своего нахождения. Исполнительница пообещала, что все подробности расскажет позже.

Привет всем. Я жива, в безопасности, просто очень заболевшая после пересечения границы альтернативным путем...Не могу поделиться деталями и локацией, вскоре смогу рассказать подробнее, что произошло, – написала экс-Зианджа.

Скриншот – instagram.com/zifaamelu

Пересечь границу всеми возможными путями пытались и другие знаменитости. Так, сын и внук Софии Ротару заплатили незаконному перевозчику по две тысячи долларов за побег в Молдову, но были задержаны украинскими пограничниками.

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