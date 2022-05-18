Злата Огневич хотела остаться в США, но передумала

Злата Огневич рассказала, почему объехав полмира осталась жить в Украине / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Во время войны РФ против Украины Злата Огневич, как и многие украинские звезды, выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины во всем мире. В частности, артистка организовала тур по США, где ее ждал очень неприятный сюрприз в такси.

В Instagram Огневич призналась, что с детства мечтала попасть в Соединенные Штаты. Живя в крымском городе Судак, куда она переехала с родителями в пять лет, Злата мысленно была в Америке.

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В детской комнате слушала взрослую американскую музыку, начиная с джаза, блюза и заканчивая уже современной. Когда впервые увидела мюзиклы Боба Фосса, у меня вообще сорвало крышу. И вот появилось безумное мнение: я должна работать в театре где-то на Бродвее! Вот где реальная жизнь, – написала певица.

Впрочем, потом в жизни Златы Огневич произошло важное событие. По словам звезды, она встретила команду и осталась в Украине.

Но в Америку все же попала во время канадско-американского тура и после этого уже много раз была возможность познакомиться с этой страной поближе. Хорошая страна, большие возможности, масштаб во всем и известная на весь мир живописная природа, – поделилась артистка.

Злата признается, что сама была удивлена тем, что больше не мечтает и не хочет жить в США.

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Огневич также объяснила, что она много путешествовала по миру – более 34 стран. Но именно эти путешествия привели ее к пониманию того, что она живет в классной стране.

У нас реально крутая страна, культура, люди и этот особый украинский вайб! Карпаты – место силы, уникальная энергетика. Там со мной случилось много откровений. В Одессе, кстати, тоже много откровений произошло (кто помнит "Холостячка'21"), – отметила знаменитость.

Огневич добавила, что в последние годы она замечала развитие и пробуждение нации в Украине, и это ее очень радовало.

Вы когда-нибудь останавливались летом ночью посреди дороги и смотрели на звездное небо? Это магия и она в самое сердце. И наше небо, оно особенное. Все здесь особенное, в Украине. Мое. Родное, – растрогалась певица.

Артистка объяснила, что именно дома она чувствует целостность и гордость.

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Напомним, недавно Злата Огневич рассказывала, что ее до сих пор преследует безумный маньяк.