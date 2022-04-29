Злата Огневич и Артем Пивоваров представили совместный дуэт с нотками мистики

Злата Огневич и Артем Пивоваров представили первый совместный дут / Фото: Скриншот из видео

Теперь от украинских звезд мы все чаще слышим музыкальные композиции на украинском языке. Например, Владимир Дантес впервые записал песню на родном языке.

Еще одна чувственная песня вышла у Артема Пивоварова и Златы Огневич. В клипе, которым музыкант поделился на своем YouTube-канале, поклонники могут окунуться в мистическую атмосферу зазеркалья.

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Легкая мистика появилась в этой работе не случайно. Ведь в основу песни легли слова из произведения "До весни" украинского поэта-мистика Богдан-Игоря Антонича, который был известен сплетением фантастических и реалистичных мотивов в своем творчестве.

Песня "До весни" – светлая и вдохновляющая, но именно в видеоработе с помощью зеркальных отображений мы транслировали, что совсем не такую весну мы все ждали, – презентовал новую работу Артем Пивоваров.

Напомним, что это первый совместный дуэт Огневич и Пивоварова. Певец пригласил Злату для участия в его проекте "Твої Вірші, Мої Ноти", в котором старается популяризировать произведения знаковых украинских авторов с помощью современной музыки.

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Также сейчас украинцы пересматривают новый клип фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука хита "Обійми", снятый на развалинах в Харькове.