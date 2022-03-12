Злата Огневич обратилась к россиянам: "Вы изгои и проклятый народ"

Злата Огневич назвала россиян изгоями и проклятым народом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич ранее назвала главное отличие украинцев от россиян. Сегодня артистка записала видеообращение, адресованное жителям россии.

В нем Злата сказала, что проклинает всех и каждого, кто молчит и сохраняет нейтралитет в то время, когда убивают мирных жителей Украины.

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И мне не стыдно, и я не хочу быть толерантной сегодня. Это страшные слова, но они — искренние, – высказалась Огневич.

Исполнительница также назвала россиян изгоями, проклятым народом, а их страну – лепрозорием.

После всех зверств и боли, которую вы причинили моему народу и родной Украине (в том числе и своим молчанием), у меня уже нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, что осталось на территории помойной ямы под названием россия. Вы все для меня — едины и да, я имею на это моральное право, – написала Злата Огневич.

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Ранее тревел-блогер Антон Птушкин призвал жителей РФ одуматься. В своем ролике он заявил, что "целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны".

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