Злата Огнєвіч звернулася до росіян: "Ви ізгої та проклятий народ"

Злата Огневич назвала росіян ізгоями та проклятим народом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч раніше назвала головну відмінність українців від росіян. Сьогодні артистка записала відеозвернення, адресоване жителям росії.

У ньому Злата сказала, що проклинає всіх та кожного, хто мовчить та зберігає нейтралітет у той час, коли вбивають мирних жителів України.

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І мені не соромно і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі, – висловилася Огневич.

Виконавиця також назвала росіян ізгоями, проклятим народом, а їхню країну – лепрозорієм.

Після всіх звірств та болю, який ви завдали моєму народу та рідній Україні (зокрема і своїм мовчанням), у мене вже немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, що залишилася на території помийної ями під назвою росія. Ви всі для мене єдині і так, я маю на це моральне право, – написала Злата Огнєвіч.

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Раніше тревел-блогер Антон Птушкін закликав жителів рф одуматися. У своєму ролику він заявив, що "ціле покоління росіян зростатиме з тавром цієї війни".

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