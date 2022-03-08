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Злата Огневич назвала главное отличие украинцев от россиян: "Мы никогда не будем рабами и овцами"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 09:48
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Украинская певица призвала оккупантов забрать из Украины свой "русский мир"
Злата Огневич призвала россиян остановить диктатора Путина.
Злата Огневич призвала россиян остановить диктатора Путина. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич вслед за Машей Ефросининой решила открыть глаза на правду гражданам РФ. Она в очередной раз подчеркнула, что на Украину "мерзко напал подлый диктатор" ранним утром 24 февраля и начал войну.

Наши соседи называют это "освободительной операцией". Нас не нужно ни от кого освобождать, мы сами справимся без вашей помощи. Мы отлично без нее раньше справлялись и дальше справимся, – сказала звезда.

Злата Огневич заявила, что украинцы не такие, как россияне. И мы никогда не отдадим нашу землю оккупантам.

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Я никогда не буду рабом. Я никогда не буду расплачиваться рублями. Я никогда не буду танцевать под дудку кровавого диктатора, выполняя его законы и закрывая глаза на правду. Мы украинцы не такие. Ген свободы течет в крови. Ген свободы в каждой клеточке. Это вы пришли на нашу землю и хотите ее забрать. Но знайте, что мы ее не отдадим. Мы будем ценой своей жизни защищать каждый миллиметр нашей родной земли, – отметила артистка.

Певица добавила, что ее мама родом из России, а папа – из Украины. В свое время отец Златы служил в российском военном флоте, и артистка гордится тем, что он офицер.

По словам Огневич, все свое детство она провела в Крыму, куда приезжали друзья ее семьи из России и Беларуси. Они вместе "купались под крымскими звездами в Черном море" и никогда не могли представить, что соседи решат нажать на кнопку, после чего "будут лететь ракеты, гибнуть дети и украинцы в страхе и ужасе будут прятаться в подвалах и молиться, чтобы наступил завтрашний день".

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Я вас глубоко презираю. Всех тех, кто уничтожает украинский мирный народ. Я никогда вам этого не прощу. Я приложу все свои силы для того, чтобы рассказать всему миру правду . Знаете российские солдаты, идите на*ер со своим "русским миром". Нас не нужно ни от кого спасать. Скоро вас придется спасать от украинцев. Потому что мы родную землю никогда и никому не отдаем, – заявила певица.

Также Злата Огневич заявила, что никогда больше не будет петь и давать концерты в России.

Раньше Оля Полякова призвала весь мир не молчать о войне в Украине. Также Потап заявлял, что "нам не нужен "русский мир".

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Анастасия Рогожинская
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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

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Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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