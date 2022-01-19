Злата Огневич в маленьком платье и с бантиком на голове умилила Сеть

Злата Огневич показала, как выглядела в детстве. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич, которая на днях откровенно рассказала об отношениях с Максом Тарапатой, показала фанам архивный кадр из своего детства. Фото артистки сделано еще в тот период, когда она жила в российском городе – Мурманск.

В Instastories звезда опубликовала фото, где она маленькой девочкой позирует в коротеньком платье в квартире. Огневич написала, что малышка на фото еще не знала, что ей подготовила судьба.

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Где-то на далеком севере. Я еще не знаю, что мне подготовила жизнь, но уже очень люблю петь и вообще очень интересно, что вокруг, – поделилась Злата.

Скриншот Instastories/zlata.ognevich

Як видим, на будущей артистке было белоснежное платье с желтыми утками, высокие белые носки и большой бантик на голове. Маленькая Огневич позирует в квартире, за ней окно и вазоны с цветами.

Ранее артистка уже показывала свои детские фото поклонникам. И на них она тоже была в бантиках, похоже, что тогда это был тренд

Скриншот instagram/zlata.ognevich

Кратко о Злате Огневич

Напомним, певица родилась в Мурманске 12 января 1986 года в семье военного хирурга и педагога. Семья также жила в Ленинграде и Минске. В пять лет артистка вместе с родными переехали в Крым, где Злата начала заниматься музыкой.

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В 2013 году Огневич представляла Украину на "Евровидении", в финале она заняла третье место. Через год девушка стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под №4. Впрочем, в 2015 году на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

В 2013 году ей присвоили звание Заслуженной артистки Автономной Республики Крым. Известно, что Злата еще является солисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, также она пела в латин-бенде.

Напомним, 12 января у Златы Огневич был день рождения. По случаю 36-летия певицы, мы рассказали о ее трансформации после "Холостячки-2"