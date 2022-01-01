Злата Огневич встретила новый год в компании участника Холостячки-2

Злата Огневич/Максим Тарапата / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Злата Огневич встретила 2022-й в Октябрьском дворце (Жовтневий палац) в Киеве. Вместе с ней были фаворит "Холостячки" Максим Тарапата, сестра Златы – Юлия и сестра Максима – Александра.

Снимками Огневич и Тарапата поделились в Instastories.

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Злата Огневич встретила новый год с Максимом Тарапатой / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

После финала "Холостячки" Злата Огневич и Максим Тарапата сблизились. А когда стало известно, что певица рассталась с победителем шоу – Андреем Задворным, в Сети заговорили о возможном романе Златы и Максима.

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Злата Огневич и Максим Тарапата / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для вечера Огневич выбрала роскошное черное платье с пышной юбкой и корсетным верхом.

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Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата и Макс действительно очень близки. Тарапата поддержал исполнительницу после болезненного разрыва с Андреем Задворным. Они вместе ходят на прогулки, много общаются и даже бывают на свиданиях, как рассказала сама Злата.