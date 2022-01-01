Злата Огнєвіч зустріла новий рік у компанії учасника Холостячки-2

Злата Огнєвіч/Максим Тарапата / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks
Злата Огнєвіч зустріла 2022-й у Жовтневому палаці в Києві. Разом із нею були фаворит "Холостячки" Максим Тарапата, сестра Злати – Юлія та сестра Максима – Олександра.
Знімками Огнєвіч і Тарапата поділилися в Instastories.
Після фіналу "Холостячки" Злата Огнєвіч та Максим Тарапата зблизилися. А коли стало відомо, що співачка розлучилася з переможцем шоу – Андрієм Задворним, у Мережі заговорили про можливий роман Злати і Максима.
Для вечора Огнєвіч обрала розкішну чорну сукню з пишною спідницею і корсетом.
Злата та Макс справді дуже близькі. Тарапата підтримав виконавицю після болючого розриву з Андрієм Задворним. Вони разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як розповіла сама Злата.