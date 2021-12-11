Злата Тарапата или Тарапата Злата: какие отношения у холостячки с фаворитом шоу?

В пост-шоу стало известно, что отношения Златы Огневич и Андрея Задворного не сложились – пара рассталась. Однако, другой интересующий вопрос – кто же забрал сердце холостячки?
Первым претендентом был Максим Тарапата. Намеков на то, что именно с ним певица начала новый роман, было много – пару встречали во время прогулки по Киеву.
Как стало известно в пост-шоу, Злата и Макс действительно очень близки, но пока только, как друзья. Тарапата поддержал исполнительницу после болезненного разрыва с Андреем Задворным.
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Сейчас холостячка и фаворит шоу вместе ходят на прогулки, много общаются и даже бывают на свиданиях, как сказала сама Злата Но пока не торопятся с отношениями, а просто наслаждаются временем вместе.
Надежда на то, что между друзьями завяжутся серьезные отношения, не покидают фанатов реалити.
Совместное фото со Златой и Максом опубликовал ведущий проекта Григорий Решетник с неоднозначной подписью:
"Злата Тарапата или Тарапата Злата"
В Instagram Макса тоже появилось нежное фото с певицей.
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