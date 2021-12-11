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Злата Тарапата или Тарапата Злата: какие отношения у холостячки с фаворитом шоу?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
11 декабря, 06:00
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Запутанная история отношений холостячки Златы Огневич снова привела к Максиму Тарапате, которого многие поклонники с самого начала считали победителем шоу
/ Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В пост-шоу стало известно, что отношения Златы Огневич и Андрея Задворного не сложились – пара рассталась. Однако, другой интересующий вопрос – кто же забрал сердце холостячки?

Первым претендентом был Максим Тарапата. Намеков на то, что именно с ним певица начала новый роман, было много – пару встречали во время прогулки по Киеву.

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Как стало известно в пост-шоу, Злата и Макс действительно очень близки, но пока только, как друзья. Тарапата поддержал исполнительницу после болезненного разрыва с Андреем Задворным.

Сейчас холостячка и фаворит шоу вместе ходят на прогулки, много общаются и даже бывают на свиданиях, как сказала сама Злата Но пока не торопятся с отношениями, а просто наслаждаются временем вместе.

Скриншот – видео

Надежда на то, что между друзьями завяжутся серьезные отношения, не покидают фанатов реалити.

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Совместное фото со Златой и Максом опубликовал ведущий проекта Григорий Решетник с неоднозначной подписью:

"Злата Тарапата или Тарапата Злата"

В Instagram Макса тоже появилось нежное фото с певицей.

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Instagram – @tarmaks

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