Знаменитые мужчины, которые не боятся надеть платье: 5 знаковых фото

Знаменитые мужчины, которые надевали платья

Многие сейчас жалуются на то, что мужчины позволяют себе краситься, надевать "женскую" одежду, хотя на самом деле примерить платье и даже выйти в нем на сцену некоторые могли и много лет назад.

Далее в нашей подборке, вдохновленной фотосессией Тараса Цымбалюка, пять мужчин знаменитостей, которые когда-то надевали платья.

Брэд Питт

Еще в 1999 году актер снялся в фотосессии для журнала Rolling Stone в розовом платье, платье с пайетками и еще нескольких других. Позировать в экстравагантных образах Питту предложил американский фотограф Марк Селинджер, дабы "побесить" папарацци.

Курт Кобейн

Для бунтаря Курта Кобейна сыграть концерт, одетым в платье, было обычным делом. В таком аутфите музыкант даже снялся для обложки журнала The Face в 1993 году.

Курт Кобейн / Фото: The Face

Игги Поп

Еще один музыкант, который не стесняется надеть платье даже после 60-ти. Легендарный Игги позировал перед камерой Микаэля Янссона для Dior в 2011 году.

Игги Поп в рекламной кампании Dior / Фото: Dior

Гарри Стайлс

Британский певец и экс-участник One Direction Гарри Стайлс тоже относит себя к "поколению свободных". Артист стал первым мужчиной, украсившим выпуск американского Vogue и для фотосета его одели в платье и разные юбки.

Гарри Стайлс для Vogue / Фото: Vogue

Эзра Миллер

Звезда "Фантастических тварей" и "Лиги справедливости" Эзра Миллер часто появляется на красных дорожках в юбках и платьях. В 2018 году актер снялся для журнала Playboy и соцсети просто "взорвались".

Эзра Миллер для Playboy / Фото: Playboy.com

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