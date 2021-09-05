Знамениті чоловіки, які не бояться одягти сукню: 5 знакових фото

Знамениті чоловіки, які одягали сукні

Багато хто зараз скаржиться на те, що чоловіки дозволяють собі фарбуватися, одягати "жіночий" одяг, хоча насправді приміряти сукню і навіть вийти в ній на сцену деякі могли і багато років тому.

Далі в нашій добірці, натхненній фотосесією Тараса Цимбалюка, п'ять чоловіків знаменитостей, які колись одягали сукні.

Бред Пітт

Ще в 1999 році актор знявся в фотосесії для журналу Rolling Stone в рожевій сукні, сукні з паєтками і ще кількох інших. Позувати в екстравагантних образах Пітту запропонував американський фотограф Марк Селінджер, щоб "побісити" папарацці.

Курт Кобейн

Для бунтаря Курта Кобейна зіграти концерт, одягненим у сукню, було звичайною справою. В такому аутфіті музикант навіть знявся для обкладинки журналу The Face в 1993 році.

Курт Кобейн / Фото: The Face

Іггі Поп

Ще один музикант, який не соромиться одягнути сукню навіть після 60-ти. Легендарний Іггі позував перед камерою Мікаеля Янссона для Dior в 2011 році.

Іггі Поп в рекламній кампанії Dior / Фото: Dior

Гаррі Стайлс

Британський співак і екс-учасник One Direction Гаррі Стайлс теж відносить себе до "покоління вільних". Артист став першим чоловіком, прикрасившим випуск американського Vogue і для фотосету його одягли в сукню і різні спідниці.

Гаррі Стайлс для Vogue / Фото: Vogue

Езра Міллер

Зірка "Фантастичних звірів" та "Ліги справедливості" Езра Міллер часто з'являється на червоних доріжках в спідницях і сукнях. У 2018 році актор знявся для журналу Playboy і соцмережі просто "вибухнули".

Езра Міллер для Playboy / Фото: Playboy.com

Як зірки реагують на хамів, дивіться в сюжеті:

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