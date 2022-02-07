Звезда 80-х Понаровская публично оскорбила Пугачеву: Всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке

Ирина Понаровская нелестно высказалась об Алле Пугачевой / Фото: Instagram

Недавно Понаровская заявляла, что в свое время столкнулась с травлей и издевательством со стороны Аллы Пугачевой. Старые обиды звезда 80-х не собирается забывать. Она выпустила автобиографическую книгу о российском шоу-бизнесе и упомянула о Примадонне. Об этом рассказал Стас Садальский у себя в Instagram, процитировав несколько строк из книги Понаровской.

Там достаточно много и хлестко про шоу-бизнес и в частности про Аллу Пугачеву. Вот, например: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия – Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке"

Ирина Понаровская рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой. / Фото: instagram.com/alla_orfey, irinaponarovskaya

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В комментариях многие осудили такие высказывания Понаровской об Алле Пугачевой.

"Обидно за деревню. А вот Пугачева не написала такую книгу, она счастливая женщина и этим все сказано. Здоровья вам, Алла Борисовна"

"Есть Ирина Салтыкова с вечной претензией к бывшему мужу, и есть Ирина Понаровская с вечной претензией к Аллей Пугачевой"

"Понаровскую давно забыли все, Алла Пугачева есть и будет всегда"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, не только Ирина Понаровская обвиняла Аллу Пугачеву в испорченной карьере. Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна благодаря своим связям могла поставить крест на будущем любого исполнителя. Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении. Сама Пугачева тогда отреагировала на обвинения. Она все отрицает и советует поклонникам не верить слухам.

После разразившегося скандала Гулькина заявила, что другие артисты в частных беседах подтверждают ее слова, но большинство публично боится об этом говорить. Звезда прошлых лет пообещала предоставить доказательства, что Пугачева в свое время влияла на карьеру других артистов.