Звезде "Беверли Хиллз, 90210" исполнилось 48: как сейчас живет Тиффани-Эмбер Тиссен

Актрисе исполнилось 48 лет / Фото: Instagram, открытые источники

23 января Тиффани-Эмбер Тиссен исполняется 48 лет. Конечно, это просто цифры в паспорте, но до сих пор не верится, что уже не одно поколение выросло на сериале "Беверли Хиллз, 90210", где персонаж актрисы был одним из ярчайших. Да, мы про Вэлери Мэлоун. Для всех, кто был поклонником актрисы, рассказываем, чем сейчас занимается и как выглядит звезда.

У актрисы 23 января день рождения / фото – скриншот

Тиффани-Эмбер Тиссен: интересные факты из жизни

Для начала отметим, что с годами актриса отказалась от своего среднего имени, поэтому теперь в титрах ее указывают как Тиффани Тиссен. Возможно, звезда так пыталась убрать шлейф после роли в "Беверли Хиллз, 90210".

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Тиффани – одна из тех, кто после успеха в 90-х не прекратил свою актерскую карьеру, а пошел дальше и приумножил достижения. Поэтому среди ее ролей также: "От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса", (1999), "Доброе утро, Майами" (2003-2004), "Пандемия" (2007), "Киборг-полицейский" (2008), "Белый воротничок" (2009-2014), "Чудо Рождества" (2014) и другие.

Актриса продолжила сниматься в кино / фото – скриншот

Что касается личной жизни Тиффани Тиссен, о ее романах в 90-х говорили все, тем более, что один из них был коллегой по съемкам, с которым по сюжету она также встречалась. Да, мы про Брайана Остина Грина, с которым они начали жить вместе с июля 1994 года, но уже через год расстались.

Непростое время в жизни звезды началось, когда ее следующий возлюбленный Дэвид Стрикленд покончил с собой. С 2001 по весну 2003 года актриса была обручена с Ричардом Ракколо, но настоящий период идиллии и затишья в жизни Тиффани начался, когда она в 2005-м году вышла замуж за актера Брэйди Смита. У пары родилось двое детей: дочь Харпер Ренн Смит и сын Холт Фишер Смит.

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Семья Тиффани Тиссен / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

Тиффани Тиссен активно ведет Инстаграм. Сейчас у нее уже более 1.7 миллионов подписчиков, с которыми артистка делится снимками подросших детей, кадрами из фотосессий и другой информацией.

Тиффани Тиссен в фотосессии / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

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Также актриса очень любит готовить и регулярно публикует вкусные рецепты с аппетитными фото.

Более того, с 2015 года выходит ее авторское кулинарное шоу – "Ужин у Тиффани", куда она приглашает своих известных коллег и вместе с ними за беседой готовит и делится секретами личной жизни.

Актриса очень любит готовить / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

Тиффани поддерживает теплые отношения с коллегами по "Беверли Хиллз, 90210". В первую очередь, это Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин. Ранее она тесно общалась с Дженни Гарт (и даже была у нее на свадьбе подружкой невесты) и Тори Спеллинг, но позже дружба с блондинками сошла на нет.

Тиффани Тиссен и Джейсон Пристли / Фото: Getty Images

Последние годы актриса управляет собственной компанией "Tit 4Tat Productions", которая снимает короткометражки.

Известно также, что Тиффани является вегетарианкой. Возможно, именно это помогает актрисе оставаться в форме и здорово выглядеть.

Актриса много лет не ест мясо / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

Благотворительность в жизни актрисы занимает значительную часть. Она является членом благотворительной организации "Make-A-Wish".

Мы продолжаем следить за успехами Тиффани Тиссен!

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