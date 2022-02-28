Наталья Васько обвенчалась с любимым в решающее время борьбы с "рашистским нашествием" (фото)

Актриса Наталья Васько сегодня стала женой своего любимого Андрея Шестова. / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

49-летняя Наталья Васько объявила о венчании с бизнесменом Андреем Шестовым в Instagram. На мероприятии присутствовали только близкие пары.

Артистка объяснила, почему они решили сделать этот важный шаг именно сейчас, во время войны в Украине, которую начала РФ. Также она поделилась трогательными фото.

Реклама

Мы с Андреем сегодня обвенчались! В это решающее время борьбы за Волю и Независимость от рашистского нашествия хочу быть сердцем, душой и духом с тобой, мой любимый! – написала Васько.

Наталья Васько – украинская актриса кино, театра и телевидения, телеведущая. Снималась в таких проектах: "Гнезда горлицы", "Круты 1918", "Крепостная", "Доброволец" и другие. В 1997 году у артистки родилась дочь Юлия.

Восемь лет актриса встречалась с бизнесменом Андреем Шестовым. В одном из интервью Васько признавалась, что любимый неоднократно ей делал предложение, но влюбленные не могли пожениться из-за конфликта Андрея с экс-женой. Бывшая Шестова утверждала, что Наталья забрала мужа из семьи, из-за нее дети остались без отца, а сам Андрей не дает денег на наследников. Чем закончился конфликт, неизвестно. Но пара таки смогла соединить свои сердца в столь тяжелое время. Любовь победит зло

Реклама

Уже пятый день украинская армия обороняет нашу страну от захватчиков. В то же время украинские звезды вовсю поддерживают Украину, призывая оккупантов к прекращению войны. В частности, Александра Зарицкая в слезах обратилась к гражданам России и Беларуси.