Наталія Васько повінчалась з коханим у вирішальний час боротьби з "рашистською навалою" (фото)

Акторка Наталія Васько сьогодні стала дружиною свого коханого Андрія Шестова. / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official
49-річна Наталія Васько оголосила про вінчання із бізнесменом Андрієм Шестовим у Instagram. На заході були пристуні лише близькі пари.
Артистка пояснила, чому вони вирішили зробити цей важливий крок саме зараз, під час війни в Україні, яку розпочала РФ. Також вона поділилась зворушливими фото.
Ми з Андрієм сьогодні повінчалися! В цей вирішальний час боротьби за Волю і Незалежність від рашистської навали, хочу бути серцем, душею і духом з тобою, мій коханий!, – написала Васько.
Наталія Васько – українська акторка кіно, театру та телебачення, телеведуча. Знімалась у таких проєктах: "Гнізда горлиці", "Крути 1918", "Кріпосна", "Доброволець" та інших. У 1997 році у артистки народилась донька Юлія.
Вісім років акторка зустрічалась з бізнесменом Андрієм Шестовим. В одному з інтерв'ю Васько зізнавалася, що коханий недоноразово їй освідчувався, але закохані не могли одружитися через конфлікт Андрія з ексдружиною. Колишня Шестова стверджувала, що Наталія забрала чоловіка із сім'ї, через неї діти залишилися без батька, а сам Андрій не дає грошей на дітей. Чим закінчився конфлікт – невідомо. Але пара таки змогла поєднати свої серця у такий важкий час. Любов переможе зло
Вже п'ятий день українська армія обороняє нашу країну від загарбників. Водночас українські зірки щосили підтримують Україну, закликаючи окупантів до припинення війни. Зокрема, Олександра Зарицька у сльозах звернулася до громадян Росії та Білорусі.