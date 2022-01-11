Звезда меддрамы "Надежда" Анастасия Панина – о крови в кадре, пользе карантина и сторонах материнства

Актриса Анастасия Панина рассказала о своем персонаже в сериале "Надежда" и своей семье. / Фото: пресс-служба

Уже 17 января на телеканале "Украина" выйдет 40-серийная меддрама "Надежда" от создателей культового сериала "Женский доктор". Главную роль в проекте исполнила актриса Анастасия Панина. В эксклюзивном интервью артистка рассказала о подготовке к роли, своей семье и прочем.

О пробах, Надежде, хирургических навыках и врачах

Сейчас для большинства актеров наступила эра самопроб. Как проходили пробы в сериал "Надежда"?

Да, у меня именно так и произошло. Первое, что я сделала – записала самопробы. После этого были пробы уже с партнерами.

Часто актерам помогают домочадцы записывать пробы дистанционно. Как в вашей семье с этим?

Мне помогает записывать пробы мой муж, как и я ему. И тот, кто помогает выступает и в роли партнера, и в роли оператора.

Ваша героиня Надежда всегда собрана и готова принимать жизненно важные решения. В реальной жизни вы тоже решительны?

У Надежды такая работа. Она – хирург. Она профессионал. Она принимает иногда жизненно важные решения и не боится брать ответственность за них и своих пациентов. Я в обычной жизни с необходимостью принятия подобных решений не сталкиваюсь, но, безусловно, я ответственна за себя, за свою семью, за своего ребенка.

Анастасия Панина рассказала об образе Надежды. / Фото: пресс-служба

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Что внесли от себя в образ Надежды?

Характер Надежды был очень хорошо прописан в сценарии, не пришлось ничего усиливать. Ну, разве что, добавила немного женственности, хрупкости, ранимости – Надя ведь, несмотря на профессию и сильный характер, прежде всего женщина.

На площадке в работе актерам помогали медконсультанты. Какими хирургическими навыками вы овладели?

Перед началом съемок изучался инструментарий, учились шить, делать узлы, правильно держать скальпель и другие инструменты, делать четкий надрез.

Крови не боитесь, когда в кадре, например, нужно делать полосную операцию?

Кровь в кадре бутафорская, это не страшно. А вот девочки гримеры Наташа и Катя создавали невероятные опер-поля, очень правдоподобные, разной сложности – и все это вместе, конечно, производило впечатление.

В сериале покажут несколько сложных и редких медицинских случаев. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Какие сцены для вас были самыми эмоциональными?

Сцены связаны с прошлым героини, ее родителями, ребенком.

Ваша героиня не опускает руки в сложных ситуациях. Как вы сами справляетесь с ситуациями, когда кажется, что выхода нет?

Не сталкивалась с подобными ситуациями. А вообще выход, наверное, есть всегда. Иногда нужно просто остановиться, чтобы увидеть его.

Были ли в вашей жизни врачи, которых вспоминает с особой благодарностью?

Ко всем врачам с особой теплотой и уважением. Большое им спасибо и низкий поклон за их нелегкий труд, профессионализм, теплоту, сердечность, ответственность.

О материнстве, семье и локдауне

Какими своими достижениями сегодня гордитесь больше всего?

Горжусь своей семьей, своей дочерью, своими родителями. О моих достижениях рано говорить.

Актриса рассказала о достижениях. / Фото: пресс-служба

Вы увлекаетесь йогой. Йога – это не только о теле, но и духе. Чем вас заинтересовало это занятие?

Не то, чтобы я увлекаюсь йогой, нет. Просто йога, спорт, бассейн – занятия, которые помогают поддерживать в здоровом теле здоровый дух.

В одном из интервью вы говорили, что ваше главное хобби – это ваша дочь, так как все свободное время уделяете ей. Как с каждым годом вас раскрывает материнство?

Да, это действительно так. Сашенька мой двигатель. Благодаря дочери я стремлюсь, я развиваюсь, я становлюсь сильной и, в то же время, по-настоящему, женственной, еще более внимательной, заботливой, хозяйственной, нежной.

Панина с дочерью. / Фото: Instagram

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В пандемию люди стали больше проводить время вместе на одной территории. Что нового открыли, например, в своем супруге на карантине?

Мы периодически открываем что-то новое друг в друге.

Какие занятия не давали вашей семье скучать в локдаун?

Мы были вместе! Смотрели кино, играли, готовили вкусняшки. Карантин "помог" восполнить дефицит общения.

Что может поднять вам настроение?

Улыбка моей дочери!

А пока сериал "Надежда" еще не вышел на телеэкраны, предлагаем вам посмотреть обзор украинско-хорватского проекта "Зломовчання" с Ксенией Мишиной в главной роли.