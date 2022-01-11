Зірка меддрами "Надія" Анастасія Паніна – про кров у кадрі, користь карантину та сторони материнства

Акторка Анастасія Паніна розповіла про свого персонажа у серіалі "Надія" та свою сім'ю. / Фото: пресслужба

Вже 17 січня на телеканалі "Україна" вийде 40-серійна меддрама "Надія" від творців культового серіалу "Жіночий лікар". Головну роль у проєкті виконала акторка Анастасія Паніна. В ексклюзивному інтерв'ю артистка розповіла про підготовку до ролі, свою сім'ю та інше.

Про проби, Надію, хірургічні навички та лікарів

Зараз для більшості акторів настала ера самопроб. Як проходили проби у серіал "Надія"?

Так, у мене саме так і сталося. Перше, що я зробила – записала самопроби. Після цього були спроби вже з партнерами.

Часто акторам допомагають домочадці записувати проби дистанційно. Як у вашій сім'ї із цим?

Мені допомагає записувати проби мій чоловік, як і я йому. І той, хто допомагає, виступає і в ролі партнера, і в ролі оператора.

Ваша героїня Надія завжди зібрана та готова приймати життєво важливі рішення. У реальному житті ви також рішучі?

У Надії така робота. Вона – хірург. Вона професіонал. Вона приймає іноді життєво важливі рішення і не боїться брати відповідальність за них та за своїх пацієнтів. Я у звичайному житті з необхідністю прийняття подібних рішень не стикаюся, але, безумовно, я відповідальна за себе, за свою сім'ю, за свою дитину.

Анастасія Паніна розповіла про образ Надії. / Фото: пресслужба

Реклама

Що від себе внесли в образ Надії?

Характер Надії був дуже добре прописаний у сценарії, не довелося нічого посилювати. Ну, хіба що, додала трохи жіночності, крихкості, вразливості – адже Надя, не дивлячись на професію та сильний характер, насамперед жінка.

На майданчику у роботі акторам допомагали медконсультанти. Які хірургічні навички опанували ви?

Перед початком зйомок вивчали інструментарій, вчилися шити, робити вузли, правильно тримати скальпель та інші інструменти, робити чіткий надріз.

Крові не боїтеся, коли у кадрі, наприклад, потрібно робити смугову операцію?

Кров у кадрі бутафорська, це не страшно. А ось дівчатка гримери Наташа та Катя створювали неймовірні опер-поля, дуже правдоподібні, різної складності – і все це разом, звичайно, справляло враження.

У серіалі покажуть кілька складних та рідкісних медичних випадків. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Які сцени для вас були найемоційнішими?

Сцени пов'язані з минулим героїні, її батьками, дитиною.

Ваша героїня не опускає руки у складних ситуаціях. Як ви самі справляєтеся із ситуаціями, коли здається, що виходу немає?

Не стикалася з такими ситуаціями. А взагалі вихід, напевно, є завжди. Іноді потрібно просто зупинитись, щоб його побачити.

Чи були у вашому житті лікарі, яких згадуєте з особливою вдячністю?

До всіх лікарів з особливою теплотою та повагою. Велике їм дякую та низький уклін за їхню нелегку працю, професіоналізм, теплоту, сердечність, відповідальність.

Про материнство, сім'ю та локдаун

Якими своїми досягненнями сьогодні пишаєтеся найбільше?

Пишаюся своєю сім'єю, своєю донькою, своїми батьками. Про мої здобутки рано говорити.

Акторка розповіла про досягнення. / Фото: пресслужба

Ви захоплюєтеся йогою. Йога – це не тільки про тіло, а й дух. Чим вас зацікавило це заняття?

Не те, щоб я захоплююся йогою, ні. Просто йога, спорт, басейн – ті заняття, які допомагають підтримувати у здоровому тілі здоровий дух.

В одному з інтерв'ю сказали, що ваше головне хобі – це ваша дочка, тому що весь вільний час приділяєте їй. Як із кожним роком вас розкриває материнство?

Так це дійсно так. Сашенька мій двигун. Завдяки дочці я прагну, я розвиваюся, я стаю сильною і, водночас, по-справжньому, жіночною, ще більш уважною, турботливою, господарською, ніжною.

Паніна з донькою. / Фото: Instagram

Реклама

У пандемію люди стали більше проводити час разом на одній території. Що нового відкрили, наприклад, у чоловіку на карантині?

Ми періодично відкриваємо щось нове одне в одному.

Які заняття не давали вашій родині нудьгувати в локдаун?

Ми були разом! Дивилися кіно, грали, готували ласощі. Карантин "допоміг" заповнити дефіцит спілкування.

Що може підняти настрій?

Посмішка моєї доньки!

А поки серіал "Надія" ще не вийшов на теелекрани, пропонуємо вам переглянути огляд українсько-хорватського проєкту "Зломовчання" із Ксенією Мішиною у головній ролі.