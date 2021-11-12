Карпович впервые ответила на вопросы о романе с Прилучным: Ничего не скрываем

Мирослава Карпович призналась, что не скрывает роман с Павлом Прилучным / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актеров вместе не раз фотографировали на отдыхе, пара приходит на светские мероприятия, но вместе пока не готова позировать. До недавнего времени ни Павел, ни Мирослава не давали комментариев. Но в новом своем интервью для kp.ru звезда "Папины дочек" впервые решила ответить на вопрос об отношениях с Прилучным.

Актриса по-прежнему не хочет делиться подробностями, но и отрицать роман не стала.

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Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину, – ответила Карпович.

Мирослава Карпович впервые прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса подчеркнула, что делиться личным не собирается и дальше. По словам Мирославы Карпович, вокруг много людей, не готовых искренне порадоваться за ее счастье, а она не хочет никого раздражать.

Напомним, по слухам, роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного начался еще когда актер состоял в браке с Агатой Муцениеце.

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