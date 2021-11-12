Карпович вперше відповіла на запитання про роман із Прилучним: Нічого не приховуємо

Мирослава Карпович зізналася, що не приховує роман із Павлом Прилучним / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Акторів разом не раз фотографували на відпочинку, пара приходить на світські заходи, але разом поки що не готова позувати. Донедавна ні Павло, ні Мирослава не давали коментарів. Але в новому своєму інтерв'ю для kp.ru зірка "Татусевих доньок" вперше вирішила відповісти на питання про стосунки з Прилучним.

Акторка, як і раніше, не хоче ділитися подробицями, але й заперечувати роман не стала.

Реклама

Ніхто нічого не приховує але й не афішує. Щастя любить тишу, – відповіла Карпович.

Мирослава Карпович вперше прокоментувала чутки про роман із Павлом Прилучним / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса наголосила, що ділитися особистим не збирається й надалі . За словами Мирослави Карпович, навколо багато людей, які не готові щиро порадіти за її щастя, а вона не хоче нікого дратувати.

Нагадаємо, за чутками, роман Мирослави Карпович та Павла Прилучного розпочався ще коли актор був одружений з Агатою Муценієце.

Реклама

Інші новини про зірок: