Звезда сериала Друзья Мэттью Перри устал от слухов и решил написать честную книгу о себе

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри пишет книгу о себе / Фото: Getty Images

Не так давно новые фото 52-летнего Мэттью Перри обеспокоили поклонников. По мнению некоторых комментаторов, артист "выглядит нездоровым" и "запустил себя". Звезда сериала "Друзья" редко что-то говорит о своей жизни, и снимки тоже не стал комментировать. Но все же скоро поклонники смогут узнать больше об актере. Мэттью Перри пишет автобиографию.

Как пишет Deadline, актер заключил семизначную сделку с Flatiron Books. В книге актер расскажет не только о закулисной жизни культового сериала, но и о своей наркозависмости.

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Мэттью Перри / Фото: Getty Images

В прошлом обо мне так много писали. Я подумал, что пришло время людям услышать все из первых уст, – сказал актер в комментарии People.

Планируется, что книга выйдет в следующем году.

Напомним, именно во время съемок "Друзей" Мэттью Перри боролся с наркотической зависимостью. Это не только сказалось на его здоровье, но и внешнем виде. На какое-то время актер исчез с радаров и о нем почти ничего не было слышно.

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