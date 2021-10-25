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За что мы любим Гантера: ТОП самых смешных моментов Друзей с барменом из Central Perk (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 15:39
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Сегодня стало известно о смерти актера Джеймса Майкла Тайлера. Он скончался в возрасте 59 лет от рака. Самым популярным персонажем Тайлера был вечно влюбленный в Рэйчел блондин за барной стойкой
Самые смешные моменты и Гантером из сериала "Друзья"
Самые смешные моменты и Гантером из сериала "Друзья" / Фото: YouTube

Гантер хотя и не был центральным персонажем "Друзей", но его очень полюбили фанаты ситкома за острые и порой очень жизненные фразы.

В мае Джеймс Майкл Тайлер появился в спецвыпуске "Друзья: Воссоединение" через Zoom. Он сказал, что съемки в сериале – это самые памятные 10 лет в его жизни.

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Я не мог представить себе лучшего опыта. Все ребята были фантастическими и с ними было просто приятно работать. Это было очень, очень особенное ощущение, – отметил актер.

Джеймс Майкл Тайлер / Фото: YouTube

Мы собрали лучшие моменты с Гантером в сериале, которые исчерпывающе демонстрируют персонажа.

"Я уронил чашку"

В этом эпизоде Гантер узнает, что Рэйчел снова рассталась с Россом и думает о том, чтобы пригласить ее на свидание. В этот момент в кафе появляется коллега Грин и признается ей в чувствах. Гантер направляется в подсобку откуда сразу же доносятся звуки бьющейся посуды. Вернувшись в зал кафе блондин заявляет: "Я просто уронил чашку".

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Кофе для Чендлера

В еще одной сцене Гантер приносит Чендлеру кофе со словами "Это от женщины за баром", но затем быстро возвращается и забирает кружку, сказав "Извини, она решила, что ты -кто-то другой".

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Гантер говорит по-голландски

Довольно редко в сериале Гантер взаимодействует с Россом (конечно, из-за Рэйчел). В одной из сцен, когда Геллар учит датский, Гантер, принеся ему кофе, демонстрирует свое знание иностранного языка, а в конце называет Росса ослом.

Сцена с котом

Рэйчел решила купить сфинкса, но кошка постоянно царапалась, шипела и вовсе не была дружелюбной. Грин решила продать животное. В одной из сцен Гантер решает взять кошку себе, в надежде, что Рэйчел поедет к нему домой, чтобы навестить своего питомца. И в какой-то момент он спрашивает у Росса: "Это какая-то змея, что ли?".

Насмешки с Джоуи

Джоуи решает познакомиться с девушкой в кафе Central Perk. У них завязывается разговор и на каждую фразу Джоуи, например, о том, что он "редко знакомится с девушками в кафе", Гантер реагирует очень выразительным смешком. Джоуи заявляет бармену: "Серьезно, Гантер, тебе стоит поговорить с кем-нибудь о твоей простуде… ты можешь умереть".

"Спасибо, что не женился на Рэйчел"

В одном из эпизодов "Друзей" Чендлер снова начинает курить. Зрители узнают, что с этой привычкой когда-то боролся и Гантер. В гостях у Чендлера и Джоуи происходит момент, когда Гантер обижается на первого и уходит, роняя фразу Россу, стоящему у двери: "Спасибо, что не женился на Рэйчел".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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