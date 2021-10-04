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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри испугал внешним видом (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
4 октября, 18:17
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Исполнителя роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри сфотографировали папарацци во время его поездки в Лос-Анджелес. Актер выглядел не так, как представляли поклонники
Мэттью Перри испугал поклонников внешним видом
Мэттью Перри испугал поклонников внешним видом / Фото: Скриншот из Daily Mail

52-летний Мэттью Перри спустя четыре месяца после выхода спецэпизода "Друзья: Воссоединение", был замечен в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе с сигаретой в руках и с весьма уставшим выражением лица. Актер остановился у Starbucks, чтобы выпить большой стакан кофе, и тогда его сфотографировали в полный рост. Мэттью выглядел так, будто прибавил в весе.

На фото, опубликованных изданием Daily Mail, Перри одет в мешковатую серую футболку, шорты Nike и черные кроссовки. На других кадрах, где актера застали в машине, он высунул руку из открытого окна авто и беседовал со своим другом, который сидел рядом.

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Мэттью Перри засняли папарацци в Лос-Анджелесе
Мэттью Перри засняли папарацци в Лос-Анджелесе / Фото: Скриншот из Daily Mail

Мэттью Перри обеспокоил своим поведением еще накануне выхода воссоединения "Друзей". Тогда в проморолике актер невнятно говорил и едва ли не спал. Как выяснилось потом, в день съемок видео Мэттью сделали стоматологическую операцию, из-за чего ему попросту было больно.

Тем не менее всем известно, что еще во время съемок "Друзей" Мэттью Перри боролся с наркотической зависимостью. Это не только сказалось на его здоровье, но и внешнем виде. На какое-то время актер исчез с радаров и о нем почти ничего не было слышно.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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