Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри испугал внешним видом (фото)

Исполнителя роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри сфотографировали папарацци во время его поездки в Лос-Анджелес. Актер выглядел не так, как представляли поклонники

Мэттью Перри испугал поклонников внешним видом / Фото: Скриншот из Daily Mail

52-летний Мэттью Перри спустя четыре месяца после выхода спецэпизода "Друзья: Воссоединение", был замечен в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе с сигаретой в руках и с весьма уставшим выражением лица. Актер остановился у Starbucks, чтобы выпить большой стакан кофе, и тогда его сфотографировали в полный рост. Мэттью выглядел так, будто прибавил в весе.

На фото, опубликованных изданием Daily Mail, Перри одет в мешковатую серую футболку, шорты Nike и черные кроссовки. На других кадрах, где актера застали в машине, он высунул руку из открытого окна авто и беседовал со своим другом, который сидел рядом.

Реклама

Мэттью Перри засняли папарацци в Лос-Анджелесе / Фото: Скриншот из Daily Mail

Мэттью Перри обеспокоил своим поведением еще накануне выхода воссоединения "Друзей". Тогда в проморолике актер невнятно говорил и едва ли не спал. Как выяснилось потом, в день съемок видео Мэттью сделали стоматологическую операцию, из-за чего ему попросту было больно.

Тем не менее всем известно, что еще во время съемок "Друзей" Мэттью Перри боролся с наркотической зависимостью. Это не только сказалось на его здоровье, но и внешнем виде. На какое-то время актер исчез с радаров и о нем почти ничего не было слышно.

Реклама

Еще новости о звездах кино и сериалов: