Звезда сериала Надежда Алексей Нагрудный объяснил, почему в свое время передумал поступать в медицинский

Алексей Нагрудный рассказал, что задумывался о медицинской карьере / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Алексей Нагрудный признается, что для роли в сериале "Надежда" ему пришлось пройти определенную подготовку. Тем более, что в свое время он мог стать врачом, но творчество взяло вверх.

Хотя я уже играл врачей: пришлось потренироваться и скальпель держать, и шить. Это не трудно, это в кайф. Научиться чему-то новому – это круто, и такого нет ни в какой другой профессии!

Алексей Нагрудный рассказал, как готовился к роли в сериале "Надежда" / Фото: пресс-служба

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Актер признался, что в свое время перед ним стоял выбор, куда пойти: либо в музыкальное училище, либо в медицинский институт, в итоге пересилило творческое начал.

В душе я так и остался музыкантом: человек с таким образованием не сможет уже иначе слушать Вагнера, и сразу будет знать, где главная партия, где заключительная, где кульминация и т.д. В юности был лауреатом Всесоюзного Конкурса Молодых Исполнителей, но так сложились обстоятельства, что я стал актером, – поделился актер.

Нагрудный признается, работа – его главное хобби. Отдых актер выбирает только семейный.

Мы можем все вместе смотреть телевизор, валяться возле бассейна или отправиться в жаркие страны и развлекаться там, как мажоры. Главное, что вместе, – поделился Алексей Нагрудный.

Напомним, главная героиня сериала "Надежда" – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким (актер Алексей Нагрудный).

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На телеканале "Украина" стартует новая меддрама "Надежда". / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания. Как сложится история о становлении женщины-хирурга в сложной мужской профессии и найдет ли она свою любовь, станет известно на телеканале "Украина".

Смотрите сериал "Надежда" в эфире телеканала "Украина" с 17 января.

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Ранее исполнительница главной роли в сериале "Надежда" Анастасия Панина призналась, что очень похожа на свою героиню.