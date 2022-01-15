Звезда сериала Надежда Алексей Нагрудный объяснил, почему в свое время передумал поступать в медицинский

Алексей Нагрудный рассказал, что задумывался о медицинской карьере / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Алексей Нагрудный признается, что для роли в сериале "Надежда" ему пришлось пройти определенную подготовку. Тем более, что в свое время он мог стать врачом, но творчество взяло вверх.
Хотя я уже играл врачей: пришлось потренироваться и скальпель держать, и шить. Это не трудно, это в кайф. Научиться чему-то новому – это круто, и такого нет ни в какой другой профессии!
Актер признался, что в свое время перед ним стоял выбор, куда пойти: либо в музыкальное училище, либо в медицинский институт, в итоге пересилило творческое начал.
В душе я так и остался музыкантом: человек с таким образованием не сможет уже иначе слушать Вагнера, и сразу будет знать, где главная партия, где заключительная, где кульминация и т.д. В юности был лауреатом Всесоюзного Конкурса Молодых Исполнителей, но так сложились обстоятельства, что я стал актером, – поделился актер.
Нагрудный признается, работа – его главное хобби. Отдых актер выбирает только семейный.
Мы можем все вместе смотреть телевизор, валяться возле бассейна или отправиться в жаркие страны и развлекаться там, как мажоры. Главное, что вместе, – поделился Алексей Нагрудный.
Напомним, главная героиня сериала "Надежда" – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким (актер Алексей Нагрудный).
Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания. Как сложится история о становлении женщины-хирурга в сложной мужской профессии и найдет ли она свою любовь, станет известно на телеканале "Украина".
Смотрите сериал "Надежда" в эфире телеканала "Украина" с 17 января.
Ранее исполнительница главной роли в сериале "Надежда" Анастасия Панина призналась, что очень похожа на свою героиню.